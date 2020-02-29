Беженцы из Сирии пытаются выехать из Турции в Европу, но погранички Греции их сдерживают

Турция уже второй день, как открыла границу для выезда сирийцев за пределы страны. Люди пытаются попасть в Грецию, но пограничники не пускают их. Об этом пишет Politeka.

Президент Турции Эрдоган открыл границу не так давно. Он это сделал после того, как 33 турецких военнослужащих погибли в Сирии. Но глава страны "забыл" предупредить об этом Европу.

Всю ночь погранички не пускали 18 тысяч сирийцев на территорию Греции. Мигранты постоянно ищут лазейки, чтобы обмануть военных. Патрули отражают попытки слезоточивым газом и электрошумовыми гранатами.

При этом к границе продолжают прибывать автобусы с беженцами из Адриаполя и Стамбула. Греция стягивает спецназ для защиты границы. Они пытаются перекрыть ее полностью.

Ранее мы сообщали, что правительственные войска Башара аль-Асада и российские наемники поплатились за свои действия против армии Турции.

По информации Минобороны Турции, сирийские войска при поддержке РФ вновь пошли на провокацию, убив одного их военного и еще двух ранив. Но в этот раз они получили достойный ответ.

Сообщается, что армия Башара аль-Асада и российские наемники понесли колоссальные потери в регионе, куда накануне Анкара перебросила тысячи своих военнослужащих.

Мы писали, что конфликт на Ближнем Востоке, в котором участвуют Сирия, Россия и Турция, выходит из-под контроля.

В частности, правительственные войска Башара аль-Асада нанесли мощный авиаудар по сирийской провинции Идлиб, где дислоцируются турецкие военные.

В результате атаки, по последним данным, погибли 33 военнослужащих, еще десятки получили ранения и были госпитализированы.

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