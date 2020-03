В гардеробі дружини українського президента Олени Зеленської не знайти натурального хутра

Про те, що перша леді власним прикладом показує екологічне споживання, повідомив в соцмережі Фейсбук засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук, передає Politeka.net.

Останній посилається відразу на кілька достовірних джерел, що Зеленська, яка любить стриманий та елегантний стиль одягу, прийняла рішення не носити більше хутро.

"Це просто чудова новина! Можна по-різному ставитися до президента і його дружини, але на такому рівні маємо перший прецедент в історії України. Хутро зникає з подіумів, модних вітрин, а тепер і офіційних прийомів. Ми ж продовжуємо свою справу! За чотири роки UAnimals вдалося домовитися про відмову від натурального хутра з Andre Tan, Bevza, Navro і кількома десятками дизайнерів Ukrainian Fashion Week. Ми отримали згоду не продавати хутро від Кураж (Базар), Oh my look і Гешефт", - написав Тодорчук.

Пост активіста бурхливо коментують: не всі сліпо повірили про рішення Зеленської і зажадали доказів, наприклад, щоб вона сама про це публічно заявила. Тим не менш, якщо це правда, то вибір першої леді, мабуть, підкупив багатьох українців.

"новина і правда чудова. Настільки, що можна політичну оцінку навіть на паузу поставити.)"

"Чудова позиція і приклад👌"

"Ну тепер їй потрібно пам'ятник поставити)"

"Хутро давно вже не модно, тільки старі баби носять"

Примітно, що раніше від натурального хутра відмовилася англійська королева Єлизавета ІІ - перша в своїй сім'ї.

