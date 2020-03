В гардеробе супруги украинского президента Елены Зеленской не найти натурального меха

О том, что первая леди собственным примером показывает экологическое потребление, сообщил в соцсети Фейсбук основатель движения UAnimals Александр Тодорчук, передает Politeka.net.

Последний ссылается сразу на несколько достоверных источников, что Зеленская, любящая сдержанный и элегантный стиль одежды, приняла решение не носить больше мех.

"Это просто замечательная новость! Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и официальных приемов. Мы же продолжаем свое дело! За четыре года UAnimals удалось договориться об отказе от натурального меха с Andre Tan, Bevza, Navro и несколькими десятками дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Мы получили согласие не продавать мех от Кураж (Базар), Oh my look и Гешефт", - написал Тодорчук.

Пост активиста бурно комментируют: не все слепо поверили о решении Зеленской и потребовали доказательства, к примеру, чтобы она сама об этом публично заявила. Тем не менее, если это правда, то выбор первой леди, очевидно, подкупил многих украинцев.

"новина і правда чудова. Настільки, що можна політичну оцінку навіть на паузу поставити.)"

"Чудова позиція і приклад👌"

"Ну теперь ей памятник поставить нужно)"

"Мех давно уже не модно, только старухи носят"

Примечательно, что ранее от натурального меха отказалась английская королева Елизавета ІІ - первая из своей семьи.

Также мы писали, недавно Зеленский рассказал в одном из интервью, как изменилась его жена после получения статуса первой леди. Гарант признался, что у Елены высокая планка по отношению к собственным обязанностям. Более того, она переживает из-за обилия внимания к собственной персоне.

