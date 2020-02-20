Жена президента Украины Елена Зеленская выступила на форуме в Киеве, удивив всех сменой имиджа

Фото с мероприятия Зеленская разместила на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. Первая леди посетила Международный форум "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия". Она рассказала, что теперь в Украине есть номер, по которому жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью.

«1547. Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил номер. Как 101, 102 или 103. 1547 - номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию», - написала Елена Зеленская в соцсетях.

По ее словам, каждый, кто страдает от насилия в семье, может позвонить на горячую линию и получить информационную, психологическую и правовую помощь. Кроме этого, можно будет получить экстренную помощь, вызвав полицию.

«От насилия не застрахован никто. Оно может случиться в любое время и с кем угодно. Поэтому просто запишите. 1547», - подчеркнула первая леди.

Пользователей сети поразил внешний вид Зеленской. На фото видно, что женщина сделала необычную прическу. Она заплела две косички на одной стороне, а вторую сторону оставила с распущенными волосами.

«Какая же вы красавица», «Вы молодчина Елена», «Классная прическа», - пишут фолловеры Зеленской.

Некоторые пользователи сети обратили внимание на то, что номер не из легких. Его довольно трудно запомнить, чтобы быстро вспомнить во время стрессовой ситуации. Впрочем, другие украинцы отметили, что позитивом является уже тот факт, что такой номер появился.

«Он есть, это главное. В некоторых странах вообще не обращают внимание на домашнее насилие», - написала одна из пользователей сети.

Напомним, что затравленная Елена Зеленская уехала в Италию и поразила внешним видом: кадры облетели сеть.

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