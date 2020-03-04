Євробаченні 2020 Україна може посісти перше місце з кінця

Про це заявив астролог Влад Росс, який передбачив перемогу на виборах Володимира Зеленського, передає «Україна».

Астролог розповів, що персональний гороскоп солістки групи Go-A не віщує доброго результату на Євробаченні.

"Солістка групи Go-A Катерина Павленко народилася 10 серпня 1988 року. Її гороскоп на 12 травня (саме в цей день відбудеться перший півфінал) не обіцяє нічого хорошого: немає жодного сприятливого аспекту Сонця. А саме Сонце завжди вказує на можливість вигідно виділитися, бути яскравим і незабутнім, здобути перемогу. Плюс буде жорстка позиція Плутона до Місяця в гороскопі співачки: Місяць завжди вказує на підтримку народу, а в такому поєднанні з Плутоном вона вказує на повний провал", – розповів Влад Росс.

Та ж сама ситуація, за словами астролога, і 14 травня, коли відбудеться другий півфінал Євробачення, і 16 травня, коли пройде фінал конкурсу.

"У гороскопі вокалістки за ці дні планети далеко не підуть: збережеться той же несприятливе положення Сонця і та ж опозиція Плутона і Місяця. Тріумфу Go-A точно не буде ні в один з цих днів… Шанси Go-A навіть на проходження у фінал – примарні. Але є всі шанси зайняти останнє місце і стати першими з кінця ", – додав Росс.

Астролог не вірить, що перемога Go-A на національному відборі була чесною.

"Вважаю, що перемога Go-A – фальшива. Думка журі на наших нацотборах вперше дивним чином збіглося з голосами глядачів. За моїми припущеннями, слукавило і журі, і були махінації при голосуванні. Дівчина з бандурою Марина Krutь, за всіма показниками, на нацвідборі, повинна була отримати набагато більшу підтримку. Також повинен був отримати більш високі бали Khayat. Я б назвав цей нацвідбір провальним, порівняно з минулим роком", – зазначив астролог.

Нагадаємо, Данилко не стримався і накинувся на Ніцой після її образ

А ще Politeka писала, що скандал навколо пісні Євробачення, Go-A не витримали