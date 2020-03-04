Відомий український актор, музикант та художник Георгій Делієв зробив потужну заяву

Так, він заявив, що публічна підтримка артистами анексії Росією Криму – це провокація.

Таку думку він озвучив для журналістів видання Обозреватель.

Крім того, Делієв прокоментував ініціативу законодавчої заборони українським артистам виступати в Росії, яка вже кілька років звучить у стінах Верховної Ради.

"Я вже сказав, що в країні, на мій погляд, відбуваються дуже дурні речі, особливо протягом останніх 15 років. Тобто, відбувається дурість за дурістю. І ось ця заборона – заборона на гастролі українських артистів у Росії – це чергова дурість, яка вводить в ще більшу депресію всю країну", - зауважив Делієв в інтерв'ю.

Також артист зазначив, що артисти самі провокують хвилю негативу і гніву, коли виступають на боці РФ у питанні анексованого Кримського півострова.

"Але якщо людина сама провокує конфлікт, особливо артист – це огидно. Не знаю, хто і що там говорить, але публічна підтримка анексії Криму артистами – це провокація. Артист повинен бути нейтральним, нести якісь загальнолюдські цінності, а не розпалювати агресію", – сказав Делієв.