Він упевнений, що Донбас вже не український

Телеведучий Антін Мухарський вважає, що замість деокупации на Донбасі потрібно ставити стіну

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу ObozTV.

За його словами, жителі окупованих територій вже зробили свій вибір на користь Росії.

"Мій рецепт – вони вибрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть в своїй парадигмі "русского мира", – вважає він.

Крім того, Мухарський впевнений, що Донбас - це вже інша країна.

"Навіщо ви нав'язуєте їм Україну? Вони не хочуть, вони хочуть в Росію. У них Жуков герой, а у мене – Бандера. Ми ніколи не зрозуміємо один одного. Це дві різні країни і дві різні парадигми. Не треба деокупації. Треба швидше будувати вал" ", – сказав він.

Варто відзначити, що телеведучий неодноразово виступав проти всього російського в Україні.

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За її словами, Мухарський робить шкоду нишком, тому більшість українців були впевнені, що в конфлікті винна саме Єгорова. Дівчина стверджує, що мати робила все можливе, щоб Антон міг бачитися з дітьми.

Нагадаємо, спецназ увірвався до музиканта Антону Мухарському.

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