У четвер, 5 березня, в деяких регіонах України різко похолодає і навіть пройде сніг

Про це на своїй сторінці у Facebook написала відомий синоптик Наталка Діденко, передає Рoliteka.net. За її словами, 5 березня у всіх областях України буде абсолютно різна погода.

Так, на Сході очікується сильний поривчастий вітер, хоча температура повітря буде зберігатися в районі 14-18 градусів тепла. У південних областях буде квітнева погода – буде сухо і тепло.

«Дощі пройдуть у західних областях, у Вінницькій, аж до Житомирщини і Київщини», - попередила Діденко.

За її словами, в Карпатах можливий мокрий сніг. І в цілому на Заході в четвер буде холодно. Температура повітря опуститься до 4-8 градусів тепла. Крім цього, вранці в деяких регіонах очікуються тумани.

У столиці України 5 березня буде тепло. Повітря прогріється до 12-14 градусів. Якщо туман розсіється температура повітря може піднятися вище. До вечора в Києві може пройти дощ.

Відзначимо, що в 2020 році кліматична весна почалася набагато раніше потрібного часу. Через це у деяких регіонах вже зацвіли дерева. Синоптики відзначають, що в разі повернення морозів урожай плодово-ягідних рослин може серйозно постраждати.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозував сильні морози в середині березня. За його словами, температура може опуститься до -15 градусів. Однак, на даний момент в це слабо віриться, особливо, коли на вулиці 20 градусів тепла. Втім, в Україні вже бували періоди, коли після нетривалого тепла падав сніг і поверталася негода. Тому, потрібно бути готовими до будь-яких витівок природи.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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