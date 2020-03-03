Погода в Україні 4 березня вирішить остаточно прогнати холоди території країни, але пощастить не всім

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

«4-го березня Україна буде чи не найтеплішою в Європі. Завтра - увага! - у нас очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути і до +20 градусів. Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом. У Києві завтра буде розкішний квітень, теплий і сухий, до +15 градусів, можливо і вище, як сонце захоче», - йдеться в повідомленні.

Діденко стверджує, що схожа погода характерна для квітня, однак це буде лише березневим подарунком.

«Приймаємо з подякою. Підніміть голову від моніторів сьогодні обов'язково і нюхните хоча б через вікно Цей чудодійний бальзам», - підкреслюється в тексті повідомлення.

До цього ми писали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.

Нагадаємо, весна змусить українців страждати, тепло скасовується.

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