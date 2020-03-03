Руйнівні торнадо пронеслися по американському штату Тенессі і призвели до численних жертв
Негода обрушилася на Південь США в ніч на вівторок, 3 березня. Відразу кілька торнадо обрушилися на Тенессі і призвели до колосальних руйнувань. Так, були знищені десятки і пошкоджені ще сотні будинків у чотирьох округах. Без електропостачання залишилися 22,5 тисячі будівель.
Негода виявилася настільки сильною, що призвела до масових жертв. Всього відомо про 19 загиблих. Ще понад 150 осіб були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
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Від торнадо також серйозно постраждала столиця штату – місто Нешвілл. Там були зруйновані майже півсотні будівель, а також виникли проблеми з електрикою.
Торнадо також призвели до того, що праймеріз в деяких районах штату почалися з затримкою.
До цього ми писали про те, що на США обрушилися сильні бурі, які руйнували будівлі, перевертали автомобілі і викликали відключення електроенергії.
Серед загиблих - двоє чоловік у штаті Луїзіана. У Техасі пожежний і поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледицю з'їхав з дороги. Ще троє людей загинули в Алабамі.
В Луїзіані через сильний вітер дерево впало на житловий будинок, від отриманих травм чоловік, який перебував у ньому, помер. У цьому штаті також загинула літня сімейна пара: її трейлер віднесло вітром більш ніж на 60 м.
В Оклахомі сильні дощі викликали повінь, під час якого загинув один чоловік: чоловіка віднесло потоком, коли він вийшов зі свого заглохшого вантажівки.
В Алабамі без світла залишилися 67 тис. чоловік, перебої з електрикою спостерігалися також від Техасу до Огайо.
Всього понад 200 тисяч осіб у кількох штатах вранці 1 березня залишалися без електроенергії. У країні скасовані або затримані тисячі авіарейсів.
Нагадаємо, потужна стихія трощить країну: 11 загиблих, з'явилися моторошні кадри.
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