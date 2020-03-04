В четверг, 5 марта, в некоторых регионах Украины резко похолодает и даже пройдет снег

Об этом на своей странице в Facebook написала известный синоптик Наталка Диденко, передает Рoliteka.net. По ее словам, 5 марта во всех областях Украины будет совершенно разная погода.

Так, на Востоке ожидается сильный порывистый ветер, хотя температура воздуха будет сохраняться в районе 14-18 градусов тепла. В южных областях будет апрельская погода – будет сухо и тепло.

«Дожди пройдут в западных областях, в Винницкой, вплоть до Житомирщины и Киевщины», - предупредила Диденко.

По ее словам, в Карпатах возможен мокрый снег. И в целом на Западе в четверг будет холодно. Температура воздуха опустится до 4-8 градусов тепла. Кроме этого, утром в некоторых регионах ожидаются туманы.

В столице Украины 5 марта будет тепло. Воздух прогреется до 12-14 градусов. Если туман рассеется температура воздуха может подняться выше. К вечеру в Киеве может пройти дождь.

Отметим, что в 2020 году климатическая весна началась намного раньше положенного времени. Из-за этого в некоторых регионах уже зацвели деревья. Синоптики отмечают, что в случае возвращения морозов урожай плодово-ягодных растений может серьезно пострадать.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опустится до -15 градусов. Однако, на данный момент в это слабо верится, особенно, когда на улице 20 градусов тепла. Впрочем, в Украине уже бывали периоды, когда после непродолжительного тепла обрушивался снег и возвращалась непогода. Поэтому, нужно быть готовыми к любым выходкам природы.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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