Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує агресивну політику Путіна проти України, зганьбилася з новим фото

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Співачка Чичеріна виклала на своїй сторінці фото з пам'ятником першому наркому закордонних справ СРСР Георгія Чичеріна і підписала – "з прадідом". Все б нічого, тільки Георгій Чичерін був геєм, і ні сім'ї, ні дітей у нього не було", – повідомив він, прикріпивши фото з неадекватною співачкою.

Користувачі мережі не втрималися і їдко висміяли Чичеріну. Більшість з коментаторів засумнівалися в адекватності співачки, зазначивши, що "у неї явно щось не так з головою". Були і ті, хто зазначив, що на фото Чичеріна нагадує затятого українофоба, російського актора Охлобистіна.

"Якийсь пам'ятник на тлі недоумка Охлобистіна", "Вона" хвора на голову", "Співачка чичеріна давно потребує психіатричної допомоги", "Так у неї прихід!! Вона явно на щось важкому сидить", "Вона на всіх фотках в одному і тому ж одягнена, мабуть зараз впало фінансування російського світу, важкі часи...", "Знову упоролась!".

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.