Стало відомо, яка погода буде на 8 березня

В різних частинах України очікується кардинально різна температура повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.

Так, у Коропів у неділю, 8 березня, повітря прогріється до 20 градусів тепла.

У цілому, на Заході і Півночі країни температура буде зберігатися в межах + 6 + 12 градусів.

На решті території буде тепліше, + 12 + 19 градусів. Біля узбережья Азовського і Чорного морів буде свіже.

«Дощі пройдуть у західних, північних областях, а з обіду доьберуться і до центру. Південь і Схід побуде в сухій погоді», – розповідає Діденко.

У Києві 8 березня зустріне місцевих вологою погодою і похолоданням, вдень буде від восьми до дев'яти градусів вище нуля.

Нагадаємо, що в Харкові температура побила всі рекорди. У середу, 4 березня, харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів. Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля.

Попередній рекорд був у 1995 році, коли 4 березня температура склала плюс 16,2 градуса.

У Києві температурний рекорд був зафіксований у вівторок, 3 березня, коли після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, такого не було 23 роки.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на цілих півтора градуси.

В обсерваторії сказали, що завдяки такому максимуму побитий рекорд і середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином опинилася на 0,4 градуса вище, ніж це було в тому ж 1997 році.

Також ми писали, що погода в Україні в травні 2020 року неприємно здивує українців нової аномалією. Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що після двох місяців відносного тепла в травні відразу почнеться аномальна спека і посуха.

Згідно з його прогнозом, вже з 2 травня по всій Україні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32 градусів. При цьому опадів не буде.

"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. З 2 по 27 травня майже по всіх областях, крім Карпат, не буде дощу. Сухо, жарко, температура 28-32 градуси. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", - заявив синоптик.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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