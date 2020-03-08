Святкового дня 8 Березня в Україні пройдуть короткочасні дощі

Про це пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометеоцентра. Так дощів слід очікувати на заході і півночі країни, при чому «неслабких», на південному заході і в центральних регіонах очікуються ще й грози до дощів.

Що стосується температур, то тепло, традиційно на Півдні - 14-17 градусів вище нуля. Сухо, до речі, буде тільки на сході, температура там, в середньому, буде варіюватися від 13 до 15 градусів тепла, як і в Центрі. А вночі, зрозуміло, холодніше: 4-6 градусів тепла.

Ще більш прохолодно вдень буде сьогодні на півночі країни: +8 - +10 градусів, вночі - до 6 тепла. На заході очікується від 6 до 8 градусів, вночі від 4 до 2 тепла.

У вихідний понеділок, 9 березня буде сухо практично по всій території країни. В середньому по Україні – 14 – 16 вище нуля.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань, зазначив, що по всій території нашої країни очікується холодна і дощова погода аж до другої декади квітня. При цьому справжнє весняне тепло прийде тільки наприкінці місяця.

"У квітні буде холодно і сиро до самої Пасхи, яка в цьому році буде 19 квітня, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло", - повідомив Горбань.

У теж час в Українському гідрометцентрі зазначили, що вся весна в Україні буде дощова й можливі суворі циклони.

"Можливі несподіванки, один-два весняних циклону, які не обійдуть Україну стороною, принесуть настільки необхідну рослинам додаткову вологу", - попередили метеорологи.

Довгостроковий прогноз зробила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

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