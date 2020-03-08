В праздничный день 8 Марта в Украине пройдут кратковременные дожди

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометеоцентра. Так дождей следует ожидать на западе и север страны, при чем «неслабых», на юго-западе же и в центральных регионах ожидаются еще грозы к дождям.

Что касается температур, то тепло, традиционно на Юге - 14-17 градусов выше нуля. Сухо, к слову, будет только на востоке, температура там, в среднем, будет варьироваться от от 13 до 15 градусов тепла, как и в Центре. А ночью, разумеется, холоднее: 4-6 градусов тепла.

Еще более прохладно днем будет сегодня на севере страны: +8 - +10 градусов, ночью - до 6 тепла. На западе ожидается от 6 до 8 градусов, ночью от 4 до 2 тепла.

В выходной понедельник, 9 марта будет сухо практически по всей территории страны. В среднем по Украине будет – 14 – 16 выше ноля.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань, отметил, что по всей территории нашей страны ожидается холодная и дождливая погода вплоть до второй декады апреля. При этом настоящее весеннее тепло придет только в конце месяца.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - сообщил Горбань.

В тоже время в Украинском гидрометцентре отметили, что вся весна в Украине будет дождливая и возможны суровые циклоны.

"Возможны и неожиданности, один-два весенних циклона, которые не обойдут Украину стороной, принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу", - предупредили метеорологи.

Долгосрочный прогноз сделала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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