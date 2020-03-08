В Україні є захворювання, які забирають набагато більше життів, ніж COVID-19

Китайська коронавірус викликає сильну паніку по всьому світу. Але в той же час більшість людей помирають від інших недуг. Професор Вищої школи управління охороною здоров'я Сеченовського університету Артем Гіль розповів "Комсомольській правді", чого ще треба боятися.

За словами медика, велика частина хворих гинуть через неінфекційних захворювань (НІЗ). Лідерами серед хвороб-убивць є серцево-судинні захворювання (ішемічна хвороба серця, інфаркти, інсульти), хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет, ракові пухлини.

"У цілому на частку НІЗ припадає не менше 60–65% смертей людей у всьому світі", – стверджує Артем Гіль.

за підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ішемічна хвороба забирає життя близько 9 мільйонів чоловік в рік, а інсульти до 6 мільйонів.

Професор додав, що неінфекційні захворювання не переходять від людини до людини. Їх поява значною мірою залежить від догляду за власним здоров'ям, наявності шкідливих звичок, способу життя, режиму харчування.

Учений підкреслив: навіть серед інфекційних є хвороби смертоносніші за коронавірус. Одна з найстрашніших – це туберкульоз, від нього по всьому світі помирають до 1,3 мільйона осіб на рік.

Російський кардіолог Олександр М'ясників розповідає, що від ускладнень грипу на Землі щорічно гинуть близько 650 тисяч осіб. Від кору понад 120 тисяч, від раку шийки матки з-за вірусу папіломи – 270 тисяч. Від всіх цих захворювань вже є вакцини, абсолютно безпечні для здоров'я.

Тим часом, до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізовано двох людей з підозрою на коронавірус.

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