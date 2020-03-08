В Украине есть заболевания, которые уносят гораздо больше жизней, чем COVID-19

Китайский коронавирус вызывает сильную панику по всему миру. Но в то же время большинство людей умирают от других недугов. Профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль рассказал "Комсомольской правде", чего еще нужно бояться.

По словам медика, большая часть больных погибают из-за неинфекционных заболеваний (НИЗ). Лидерами среди болезней-убийц являются сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты), хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, раковые опухоли.

"В целом на долю НИЗ приходится не менее 60–65% смертей людей во всем мире", – утверждает Артем Гиль.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, ишемическая болезнь уносит жизни около 9 миллионов человек в год, а инсульты до 6 миллионов.

Профессор добавил, что неинфекционные заболевания не переходят от человека к человеку. Их появление во многом зависит от ухода за собственным здоровьем, наличия вредных привычек, образа жизни, режима питания.

Ученый подчеркнул: даже среди инфекционных есть болезни смертоноснее, чем коронавирус. Одна из самых страшных – это туберкулез, от него по всему миру умирают до 1,3 миллиона человек в год.

Российский кардиолог Александр Мясников рассказывает, что от осложнений гриппа на Земле ежегодно гибнут около 650 тысяч человек. От кори свыше 120 тысяч, от рака шейки матки из-за вируса папиломы – 270 тысяч. От всех этих заболеваний уже есть вакцины, абсолютно безопасные для здоровья.

Тем временем, в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус.

Напомним, что зараженный коронавирусом россиянин, оказался футболистом: "Нате, китайские тва...".

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