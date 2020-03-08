Поки медики в усьому світі розробляють ліки проти коронавіруса, люди вигадують народні способи "лікування"

Співробітники Всесвітньої організації охорони здоров'я викрили головні міфи про Covid-19. Вони розповіли, які методи можуть захистити людини від небезпечного вірусу, а які просто марні.

Існує міф, що прийом кокаїну не дає заразитися коронавірусом. Експерти категорично проти таких "ліків", адже це наркотик з потужними побічними ефектами, що викликає сильну залежність.

Деякі намагаються вберегтися за допомогою дитячої сечі, їй руки миють, протирають поерхности. Це марно. За словами лікарів, краще дезінфікувати руки спеціальними засобами або просто мити їх з милом. При цьому в складі антисептика має бути 60 – 80% спирту або 2% хлоргексидину.

так само не може справитсья з вірусом кунжутне масло. Тому не потрібно додавати у воду при вологому прибиранні. Куди ефективніше: хлорні очисники, ефірні розчинники, спирт, хлороформ, оцет.

Часник у народі вважається універсальним засобом від будь-якої зарази. Вчені відзначають, що його ефективність проти коронавіруса не доведена. Але їсти більше овочів і фруктів – корисно для загального імунітету. Головне, ретельно мити продукти.

Експерти ВООЗ дали рекомендації, як знизити шанси заразитися коронавірусом. Для цього потрібно термічно обробляти продукти тваринного походження (м'ясо, рибу і т. д.), триматися подалі від хворих та місць скупчення людей. Намагайтеся рідше їздити в громадському транспорті та контактувати з тваринами. Зміцнюйте імунітет.

Раніше в центрі Харкова китаєць зважився на відчайдушний вчинок з-за коронавіруса. Чоловік вийшов у парк і влаштував одиночний пікет. На ньому була медична маска, а поруч стояв плакат з написом: "Я не вірус. Я людина". Таким чином хлопець хотів донести всім, що не всі китайці є переносниками небезпечної хвороби. У свою чергу харків'яни по-різному відреагували на таку акцію. Частина городян у соціальних мережах підтримала активіста і припустили, що його сильно допекли постійні підозри.

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