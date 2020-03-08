Далеко не все средства защищают от заражения

Пока медики во все мире разрабатывают лекарство против коронавируса, люди изобретают народные способы "лечения"

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения разоблачили главные мифы о Covid-19. Они рассказали, какие методы могут защитить человека от опасного вируса, а какие попросту бесполезны.

Существует миф, что прием кокаина не дает заразиться коронавирусом. Эксперты категорически против такого "лекарства", ведь это наркотик с мощными побочными эффектами, вызывающий сильнейшую зависимость.

Некоторые пытаются уберечься при помощи детской мочи, моют ей руки, протирают поерхности. Это бесполезно. По словам врачей, лучше дезинфицировать руки специальными средствами или просто мыть их с мылом. При этом в составе антисептика должно быть 60 – 80% спирта или 2% хлоргексидина.

Точно так же не может справитсья с вирусом кунжутное масло. Поэтому не нужно добавлять его в воду при влажной уборке. Куда эффективнее: хлорная известить, эфирные растворители, спирт, хлороформ, уксус.

Чеснок в народе считается универсальным средством от любой заразы. Ученые отмечают, что его эффективность против коронавируса не доказана. Но кушать больше различных овощей и фруктов – полезно для общего иммунитета. Главное, тщательно мыть продукты.

Эксперты ВОЗ дали рекомендации, как снизить шансы заразиться коронавирусом. Для этого нужно термически обрабатывать продукты животного происхождения (мясо, рыбу и т.д.), держаться подальше от больных и мест скопления людей. Старайтесь реже ездить в общественном транспорте и контактировать с животными. Укрепляйте иммунитет.

Ранее в центре Харькова китаец решился на отчаянный поступок из-за коронавируса. Мужчина вышел в парк и устроил одиночный пикет. На нем была медицинская маска, а рядом стоял плакат с надписью: "Я не вирус. Я человек". Таким образом парень хотел всем донести, что не все китайцы являются переносчиками опасной болезни. В свою очередь харьковчане по-разному отреагировали на такую акцию. Часть горожан в социальных сетях поддержала активиста и предположили, что его сильно допекли постоянные подозрения.

Напомним, что зараженный коронавирусом россиянин, оказался футболистом: "Нате, китайские тва...".

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