Не встигли українці оговтатися від шоку, пов'язаного з отриманням двох платіжок на газ, як їх знову «порадували»

Вже в червні кількість платіжок може збільшитися ще більше, повідомляє «ТСН».

На сьогодні в квитанціях на оплату ЖКП – від семи до 10 комунальних послуг, але вже незабаром з'явиться ще 12.

Так, платіж за холодну воду буде розділений на чотири: власне холодна вода, абонентська плата (тобто платіжка за те, що надрукували і надіслали платіжку), за повірку лічильника і окремо за його обслуговування.

Аналогічна ситуація буде з гарячою водою та опаленням.

Рахувати послуги окремо будуть з 1 травня, а от буде це все в одній платіжці різними рядками чи взагалі окремими квитанціями, ще остаточно не вирішено.

За словами заступника голови КМДА Олексія Тихонова, для кожного будинку буде розраховуватися індивідуальна вартість, і від неї залежить і розмір навантаження. Також на те, що буде в платіжках, а що ні, вплине і форма управління будинком.

Якими будуть нові платіжки, кияни дізнаються вже влітку.

Крім того, в травні українцям перерахують субсидії. Формула розрахунку субсидії зміниться так, що кожній родині доведеться платити більше. Якщо зараз родини в середньому віддають 15% сукупного доходу, то через кілька місяців норму підвищать до 20%.

Щоб розрахувати відсоток знижки, який для кожної сім'ї різний, необхідно про перебіг на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми і помножити на 15%. Наприклад, якщо середній дохід на одного людини – 3 тисячі, то родина може платити за комунальні послуги 11,6% свого доходу.

Нагадаємо, субсидії і пільги скасовуються: українців змусять повернути гроші, почалися масові перевірки.

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