Озвученные Минфином цифры о льготниках-нарушителях можно считать фейком, а реальная потеря субсидий грозит единицам



Об этом в эфире Украинского радио рассказал директор департамента социальной политики института местного развития Антон Левицкий. Он прокомментировал недавние проверки украинцев, по итогам которых Минфин решил лишить многих людей льгот.

«То, что объявил Минфин - это большой фейк. По этим данным, ⅔ населения Украины относятся к льготникам. Цифра 24,5 млн льготников невероятно завышена… льготников у нас точно столько нет, эти данные не публикуются - они полу-засекречены, но льготников не более 3-х млн, а не 10,5 млн», - подчеркнул эксперт.

По его данным, в 2019 году льготы в Украине получали всего 3,3 млн семей, то есть в три раза меньше, чем утверждал Минфин.

Левицкий подчеркнул, что важно разделять льготы и субсидии.

«Льготы не зависят от наличия имущества, транспортных средств, земельных участков, поэтому нет причин предъявлять претензии льготникам. Они никакого имущества не декларируют и доходов тоже», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с субсидиями ситуация аналогичная. Однако, люди должны декларировать транспортные средства, чтобы проверить, младше ли они 5 лет.

«Незаконные действия, если человек имеет автомобиль младше пяти лет, но не заявил об этом и получил субсидию. Тогда ее требуют вернуть. Но это единичные случаи. Учитывается не наличие недвижимого имущества, а прибыль с него. Если, например, человек сдает квартиру», - пояснил Левицкий.

Он добавил, что у Минфина нет полномочий требовать от украинцев возврата средств: это может делать только Минсоцполитики. Если же Минсоцполитики принимает соответствующее решение о возвращении средств, а человек отказывается, ситуация решается в суде.

Отметим, что в 2019 году миллионы льготников были лишены выплат, так как не прошли проверку.

В 2020 году правительство намерено продолжить проверки получателей субсидий и льгот по нормам закона "О верификации и мониторинге государственных выплат". В Министерстве финансов отметили, что в прошлом году было проверено около 24,5 миллионов льготников и получателей субсидии. Из них около половины якобы незаконно получали выплаты от государства.

Напомним, субсидии и льготы отменяются: украинцев заставят вернуть деньги, начались массовые проверки.

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