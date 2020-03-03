Заплатят даже те, кто не пользовался газом

Стало известно, какое наказание предназначено для украинцев за просрочку по абонплате за газ

Об этом информирует НКРЭКУ, передает Politeka.net.

Как известно, уже с 1 июля 2020 года будет повышен размер абонплаты за транспортировку газа.

Если сейчас украинцы за каждый кубометр газа платят не более 1,99 грн, то в середине лета придется выкладывать около 2,73 гривен.

Более того, абонплату за транспортировку газа придется оплачивать даже тем украинцам, которые не пользовались голубым топливом.

Сам размер абонплаты рассчитывается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось — абонплата.

При условии, если абонплата будет вноситься после 20-го числа месяца, за который вносится платеж, за каждый день просрочки полагается пеня.

Важно учитывать, что государство будет насчитывать опоздание не до того дня, как отправили выплаты, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги.

Учитывая, что месячный размер абонплаты, в зависимости от объемов потребления и региона, может достигать 300 и более грн, украинцам из-за просрочки придется платить и по 600 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцев лишат субсидий. В 2020 году украинцам существенно сократят субсидии - много семей останутся без уже привычной минимальной, но все же помощи от государства.

Новшества последуют, начиная с мая текущего года. К слову, денежное пособие на оплату коммуналки для украинцев будет сокращено впервые за несколько лет.

Меняется сама формула расчета - вскоре некоторые будут вынуждены платить на 500 грн больше. И если сейчас по действующим субсидиям за коммуналку платят не более, чем около 15% от совокупного дохода семьи, то вскоре процент увеличится до 20(%).

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.