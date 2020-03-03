Стало известно, какое наказание предназначено для украинцев за просрочку по абонплате за газ
Об этом информирует НКРЭКУ, передает Politeka.net.
Как известно, уже с 1 июля 2020 года будет повышен размер абонплаты за транспортировку газа.
Если сейчас украинцы за каждый кубометр газа платят не более 1,99 грн, то в середине лета придется выкладывать около 2,73 гривен.
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Более того, абонплату за транспортировку газа придется оплачивать даже тем украинцам, которые не пользовались голубым топливом.
Сам размер абонплаты рассчитывается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось — абонплата.
При условии, если абонплата будет вноситься после 20-го числа месяца, за который вносится платеж, за каждый день просрочки полагается пеня.
Важно учитывать, что государство будет насчитывать опоздание не до того дня, как отправили выплаты, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги.
Учитывая, что месячный размер абонплаты, в зависимости от объемов потребления и региона, может достигать 300 и более грн, украинцам из-за просрочки придется платить и по 600 гривен.
Ранее мы рассказывали о том, что украинцев лишат субсидий. В 2020 году украинцам существенно сократят субсидии - много семей останутся без уже привычной минимальной, но все же помощи от государства.
Новшества последуют, начиная с мая текущего года. К слову, денежное пособие на оплату коммуналки для украинцев будет сокращено впервые за несколько лет.
Меняется сама формула расчета - вскоре некоторые будут вынуждены платить на 500 грн больше. И если сейчас по действующим субсидиям за коммуналку платят не более, чем около 15% от совокупного дохода семьи, то вскоре процент увеличится до 20(%).
Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.
Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.
Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.