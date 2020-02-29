В Кабмине придумали, как заставить украинцев оплачивать потерявшиеся по дороге к квартирам воду и тепло

Согласно новому закону и нормативам, поставщики услуг должны будут получать деньги по показателям домового счетчика. Если же показания домового счетчика и индивидуальных счетчиков в квартирах не будут сходиться, разницу оплатят жильцы дома. Новая норма коснется тех домов, где индивидуальные счетчики есть в более чем 70% квартир.

Как уже обнаружили эксперты, иногда такая система дает сбои и некоторым жильцам приходится платить за коммунальные услуги намного больше, чем они потребляют. Например, счетчики на воду и отопление стоят в 80% квартир. Поставщик снимает показания с общедомового счетчика и приборов в квартирах. И тут происходит самое интересное – кто будет оплачивать разницу между общим счетом с учетом вычета показаний квартир. Именно тем, кто не установил счетчики, придется покрывать эту разницу.

По новому закону некоторые квартиры в Киеве уже получили платежки за тепло на 53 тысячи гривен. И это только начало, убеждены эксперты.

Отметим, что данная методика учета проданных коммунальных услуг несовершенна. Ведь на жильцов домов, по сути, вешают все потери поставщика. Даже если у 99% жильцов дома установлены счетчики, а показатели домового счетчика не сходятся с суммой всех квартирных приборов, людей все равно заставят оплатить эти потери, поделив эту недостачу на всех. Поставщиков теперь не интересует, какой объем воды и тепла ушел в квартиры, а какой - потерялся по дороге.

Как показывает практика, потери – это банальные утечки из-за изношенных коммуникаций, а также «эксперименты» украинцев со счетчиками, когда на них ставят магниты, чтобы открутить показания назад.

Напомним, что украинцев массово лишат субсидий: кому придется платить больше.

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