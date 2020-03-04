В 2019 году миллионы льготников были лишены выплат, так как не прошли проверку

В 2020 году правительство намерено продолжить проверки получателей субсидий и льгот по нормам закона "О верификации и мониторинге государственных выплат". В Министерстве финансов отметили, что в прошлом году было проверено около 24,5 миллионов льготников и получателей субсидии. Из них около половины незаконно получали выплаты от государства.

Среди главных нарушений, которые фиксировали проверяющие органы, – наличие незадекларированной недвижимости, транспортных средств и земельных участков, которые стоили более 50 тысяч гривен. Кроме этого, немало случаев, когда субсидия оформлялась на умершего человека.

Всего в планах правительства вернуть огромные суммы в бюджет. Например, только за октябрь 2019 года было подтверждено более 14 тысяч случаев незаконной выплаты льгот на сумму 27,4 миллиона гривен, которые должны вернуть в бюджет.

Отмечается, что решение о приостановки выплат субсидий и льгот принимает орган, который осуществляет эти выплаты. В 2020 году эти органы будут тщательно проверять получателей льгот.

Как рассказывал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, любая сделка купли-продажи может служить поводом для того, чтобы домохозяйство лишили субсидии. Например, если человек продаст земельный участок за несколько тысяч долларов, то в течение определенного периода он не будет нуждаться в поддержке государства.

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В планах правительства сменить формулу расчета субсидий. Отмечается, что вскоре некоторые будут вынуждены платить на 500 гривен больше. Сейчас по действующим субсидиям за коммуналку семьи платят не более, чем 15% от совокупного дохода семьи, то вскоре процент увеличится до 20.

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