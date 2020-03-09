Не успели украинцы отойти от шока, связанного с получением двух платежек на газ, как их снова «обрадовали»

Уже в июне количество платежек может увеличиться еще больше, сообщает «ТСН».

На сегодня в квитанциях на оплату ЖКУ – от семи до 10 коммунальных услуг, но уже вскоре появится еще 12.

Так, платеж за холодную воду будет разделен на четыре: собственно холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание.

Аналогичная ситуация будет с горячей водой и отоплением.

Считать услуги отдельно будут с 1 мая, а вот будет это все в одной платежке разными строками или вообще отдельными квитанциями, еще окончательно не решено.

По словам заместителя главы КГГА Алексея Тихонова, для каждого дома будет рассчитываться индивидуальная стоимость, и от нее зависит и размер нагрузки. Также на то, что будет в платежках, а что нет, повлияет и форма управления домом.

Какими будут новые платежки, киевляне узнают уже летом.

Кроме того, в мае украинцам пересчитают субсидии. Формула расчета субсидии изменится так, что каждой семье придется платить больше. Если сейчас семьи в среднем отдают 15% совокупного дохода, то через несколько месяцев норму повысят до 20%.

Чтобы рассчитать процент скидки, который для каждой семьи разный, необходимо оход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Напомним, субсидии и льготы отменяются: украинцев заставят вернуть деньги, начались массовые проверки.

Как сообщала Politeka, украинцев добьют штрафами за газ, решение уже принято: как будем платить в 2020 году.

Также Politeka писала, что украинцев заставят платить коммуналку за соседей: "платежка в 53 тысячи только начало...".