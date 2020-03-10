11 березня в Україні дощитиме

Цьому «посприяє» новий атмосферний фронт, пише Politeka.net з посиланням на прогноз народного синоптика Наталки Діденко у Facebook:

«Отже, дощі. Південь хіба що втримається від опадів. Вітер буде західним, поривчастим», - повідомляє синоптик.

Температура повітря на Заході та Півночі буде невисокою - від +8 до +11 градусів, а Південь, Схід та більшість Центру порадуються теплішому повітрю – від +10 до +15.

У столиці України середа буде дощовою:

«Від +9 до +10 градусів».

Буде вітряно:

«Візьміть парасолі, подбайте про улюблений чай, прислухайтесь до голови…», - порадила синоптик українцям.

Нагадаємо, як стверджують авторитетні синоптики, літо 2020 року запам'ятається українцям зливами, градами і різкими перепадами температур.

За словами Леоніда Горбаня, справжнє літо прийде в Україну не за календарем, а аж у серпні. Але спека почнеться вже в травні. Що стосується червня і липня, то в ці місяці Україну буде заливати.

Аналогічний прогноз озвучив і Назарій Данилюк. Він стверджує, що після спекотного і посушливого травня Україну накриють зливи, які будуть супроводжувати шквальні вітри.

Зливи нібито закінчаться в середині червня, а температура повітря підніметься до +24. Така погода протримається до кінця місяця, а в липні українцям треба готуватися до ураганів, дощів і перепадів температур.

Але з такими прогнозами не згоден інший синоптик Володимир Деркач. Він заспокоїв українців, що сильної спеки не варто очікувати влітку, а висока температура буде тільки пару днів у місяці. Але дощі, як розповідає експерт, будуть і в серпні.

Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології УГІ Віра Балабух стверджує, що літо в 2020 році буде аномально спекотним.

"Нас чекають нові хвилі тепла, різкі зміни температури, дефіцит опадів, спекотне літо, сильні зливи, грози, град, шквали", – вона озвучила свій прогноз.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

Також Politeka писала, що страшенна буря звалилася на країну, багато жертв: "будинки розривало на друзки", страшні кадри.