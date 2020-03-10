11 марта в Украине будет дождливо

Этому «поспособствует» новый атмосферный фронт, пишет Politeka.net со ссылкой на прогноз народного синоптика иДиденко в Facebook:

«Итак, дожди. Юг разве что удержится от осадков. Ветер будет западным, порывистым», - сообщает синоптик.

Температура воздуха на Западе и Севере будет невысокой - от +8 до +11 градусов, а Юг, Восток и большинство Центра порадуются более теплому воздуху – от +10 до +15.

В столице Украины среда будет дождливой:

«От +9 до +10 градусов».

Будет ветрено:

«Возьмите зонты, позаботьтесь о любимом чае, прислушайтесь к голове…», - синоптик посоветовала украинцам.

Напомним, как утверждают авторитетные синоптики, лето 2020 года запомнится украинцам ливнями, градами и резкими перепадами температур.

По словам Леонида Горбаня, настоящее лето наступит в Украине не по календарю, а аж в августе. Но жара начнется уже в мае. Что касается июня и июля, то в эти месяца Украину будет заливать.

Аналогичный прогноз озвучил и Назарий Данилюк. Он утверждает, что после жаркого и засушливого мая Украину накроют ливни, которых будут сопровождать шквальные ветра.

Ливни якобы закончатся в середине июня, а температура воздуха поднимется до +24. Такой погода продержится до конца месяца, а в июле украинцам нужно готовится к ураганам, дождям и перепадам температур.

Но с такими прогнозами не согласен другой синоптик Владимир Деркач. Он успокоил украинцев, что сильной жары не стоит ожидать летом, а высокая температура будет только пару дней в месяце. Но дожди, как рассказывает эксперт, будут и в августе.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УГИ Вера Балабух утверждает, что лето в 2020 году будет аномально жарким.

"Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", – озвучила она свой прогноз.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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