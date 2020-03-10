Чому в цей день шанують добровольців

14 березня 2020 року відзначають День українського добровольця. Це відносно нове і унікальне для України свято, яке має глибоку історію.

Історія започаткування свята

Українці зустрічають День добровольця вже четвертий раз поспіль. Це свято офіційно з'явилося у 2017 році, коли Верховна Рада 17 січня прийняла рішення про його заснування.

У пояснювальній записці до Постанови № 4261 сказано, що саме 14 березня українці, які брали участь в самообороні Майдану і Народному віче, виступили на захист територіальної цілісності і суверенітету України. В цей день в 2014 році добровольці вперше зібралися на полігоні в Нових Петрівцях Київської області і почали підготовку до оборони України. Вони не змогли залишитися байдужими до долі своєї рідної країни, на яку зазіхнули російські окупанти.

Головна мета свята – вшанувати всіх захисників України, її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також перейнятися патріотизмом і підтримати ініціативи українського суспільства.

Андрій Парубій, що був на той момент спікером Верховної Ради, зазначив, що «навесні, влітку 2014 року добровольчі батальйони врятували незалежність України». Добровольці за допомогою волонтерів завадили терористам, проявивши всю силу незламного духу українського народу. Вони стали фундаментом для відновлення і зміцнення армії. Відразу після початку конфлікту на Донбасі, ВСУ не могли похвалитися великою бойовою міццю. Але завдяки добровольчим батальйонам збройні сили змогли вистояти і дати відсіч агресору.

Історія добровольчих батальйонів

В лютому 2014 року, незабаром після подій на Майдані, російські війська почали окупацію Криму. Це був страшний удар по всі демократичній системі України. Дії Російської федерації стали шоком для всього світу. Адже Росія зобов'язалася гарантувати недоторканність українських кордонів за Будапештським меморандумом, а потім просто ввела війська на територію України і анексувала півострів.

Потім терористи проголосили так звані “народні республіки” у Донецькій і Луганській областях. За підтримки все тієї ж Росії вони почали збройне захоплення регіонів. Хто знає, що б зараз було з Україною, якби не відважні добровольці. Вони проявили героїчну рішучість і відправилися захищати мирних громадян зі зброєю в руках.

14 березня 2014 року в Нових Петрівцях під Києвом стартували навчання. Бійці самооборони Майдану пройшли підготовку, щоб відправитися на Схід. Оперативно сформували перший добровольчий батальйон – резервне підрозділ Національної гвардії. До нього увійшли 570 осіб без професійного військового обмундирування. Через три тижні підготовки 300 бійців вирушили на Донбас і зайняли позиції під містом Ізюм Харківської області, щоб боротися за Слов'янськ. Саме добровольці взяли на себе перші удари загарбників.

13 квітня новий президент, Петро Порошенко, оголосив початок Антитерористичної операції. З перших же днів добровольці відгукнулися і взяли активну участь в битвах, не давши окупантам проникнути вглиб країни. По всій Україні почали працювати підготовчі центри, а у військкоматів зібралися черги громадян, які хотіли стати бійцями або волонтерами.

Перший добровольчий батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався в Дніпропетровську область і отримав назву "Дніпро-2". Тоді ж, у квітні, з 270 добровольців сформували другий резервний батальйон оперативного призначення Нацгвардії. Вони відразу ж вирушили на Донбас і надали неоціненну допомогу військовослужбовцям. В результаті вдалося організувати лінію оборони від кримського перешийка до кордону з Донбасом завдовжки понад 400 кілометрів.

Їм вдалося зупинити терористів і найманців, перервавши їх настання. Окупанти захопили тільки частину Донецької і Луганської областей. Більш того, добровольці і нацгвардійці почали поступово відбивати окуповані райони. У липні 2014 року вони звільнили Слов'янськ.

У серпні 2014-го обидва добровольчих підрозділи розформували і зібрали з них один батальйон спеціального призначення імені генерала Сергія Кульчицького – засновника першого добробата Нацгвардії, за яким довго полювали терористи. Сам він загинув у травні 2014 року недалеко від гори Карачун під Слов'янському.

До кінця 2014 року в АТО брало участь вже близько 40 добровольчих батальйонів, більшість з яких були сформовані на базі силових структур – ВСУ, Національної гвардії або МВС. Всі вони відіграли важливу роль в обороні України, особливо на перших етапах війни.

Добробатам допомагають волонтери або заможні бізнесмени. Вони постачають добровольцям життєво важливе обмундирування, таке як каски, бронежилети, “розвантаження”, форму. З часом в уряді злякалися, що незалежне фінансування підрозділів загрожує появою “приватних армій”. Тому розпочалася кампанія з легалізації батальйонів, їх переведення під командування державних відомств. У результаті з'явилося три види: батальйони територіальної оборони на чолі з Міноборони, батальйони спеціального призначення МВС і батальйони Національної гвардії.

Навесні 2018 року Антитерористичну операцію на території Донбасу згорнули і відразу ж оголосили про початок Операції об'єднаних сил (ООС). З тих пір всіма видами українських військ, включаючи добровольчі батальйони, командує Генеральний штаб ЗСУ.

Традиції та особливості Дня українського добровольця

Зі святом вітають всіх чоловіків і жінок, які виступили на захист України в 2014 році і продовжують боротися за її незалежність донині. Шанують, в першу чергу, добровольців, але разом з ними – і всіх українських вояків, які колись воювали за свій народ.

В 2018 році, спеціально до свята, Національний банк України випустив пам'ятну монету номіналом 10 гривень. На реверсі монети викарбувано рельєфна карта України, по колу написано «День українського добровольця», а в центрі напис «Хто, якщо не ми». На аверсі зображений національний герб і напис «Україна». У центрі монети красується Фенікс над схрещеними мечами. Варто відзначити, що містичний птах – це символ відродження.

Така монета – гарний подарунок для воїна. Їх також порадують привітання з Днем добровольця у віршах, прозі або просто святкові картинки.

В 2019 році в честь Дня добровольця військовослужбовцям батальйону оперативного призначення НГУ імені генерала Сергія Кульчицького вручили державні нагороди.

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