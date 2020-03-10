Український письменник Василь Шкляр заявив, що Україні Крим не потрібен

За його словами, там не залишилося свідомих українців.

"Ось ми всі говоримо: "Та ні, там наші люди!" Ну і в Чикаго їх більше, наших людей, і в Нью-Йорку більше. Я маю на увазі свідомих українців. Навіщо ми дуримо себе?" – заявив він.

Також він упевнений, що Крим населений "природними" росіянами, які зараз "в ейфорії від того, що вони живуть в Росії", а спроби "повернути" півострів викличуть лише ненависть.

"Ми ж в умовах демократії не можемо тоталітарними методами ставити їх на місце: виселяти, заселяти своїми. Це ж неможливо. І що з цим Кримом робити?" зазначив він.

Письменник заявив, що півострів ніколи не був частиною країни, а ті українці, що там проживали, завжди вважали Крим "чужиною".

"Наша земля – та, яку нація може освоїти на рівні своєї культури, духовності. Інакше це сіра територія, сіра зона, яка гальмує наш прогрес", — вважає Шкляр.



А ось телеведучий Антін Мухарський вважає, що замість деокупації на Донбасі потрібно ставити стіну.

За його словами, жителі окупованих територій вже зробили свій вибір на користь Росії.

Крім того, Мухарський впевнений, що Донбас - це вже інша країна.

Раніше в ефірі одного з українських телеканалів, новоспечений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що водопостачання анексованого півострова треба відновити, оскільки там живуть українці, а Крим - це Україна.

Він додав, що блокування подачі води в Крим може обернутися гуманітарною катастрофою.

Нагадаємо, спецназ увірвався до музиканта Антону Мухарському.

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