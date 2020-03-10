14 березня в Україні святкують День добровольця. У 2014 році сотні українських громадян кинули всі свої справи і вирушили на Донбас, щоб захищати країну від російських окупантів. Привітаємо ж наших героїв з їх святом теплими і душевними словами.

Як з'явився день українського добровольця

Свято з'явився недавно – в 2017 році. Саме тоді Верховна Рада видала постанову, згідно з яким 14 березня став офіційним державним Днем добровольця. Автори документу наголосили, що саме в цей день у 2014 році перші добровольці вирушили на полігон у Нових Петрівцях – готуватися до війни на Донбасі.

У квітні з'явився перший батальйон, що складається виключно з добровольців – “Дніпро”. Його зібрали з 570 осіб. У більшості добровольців не було високоякісного армійського обмундирування, вони поїхали на Донбас хто з чим зміг. Після трьох тижнів підготовки перші три сотні бійців, вирушили в Харківську область, щоб потім відбивати місто Слов'янськ під Донецьком. Саме добровольці стримали перші атаки окупантів. У 2018 році в Україні нараховувалося вже близько 40 добробатов. Вони формувалися в кожному регіоні.

Варто відзначити, що з самого початку збройного конфлікту добровольцям допомагали волонтери. Вони збирали гроші, забезпечували бійців всім самим необхідним: від одягу до військового обладнання. Тому 14 березня їх теж можна вітати у віршах, прозі або дарувати листівки.

Цікавий факт: в 2018 році в честь свята з'явилася спеціальна монета номіналом 10 гривень. На реверсі є рельєфна карта України, а навколо неї напис: «День українського добровольця», а по центру – «Хто, якщо не ми». На аверсі міститься національний герб і напис «Україна», а в центрі зображена птах Фенікс над схрещеними мечами. Це містична істота символізує відродження. Не дарма вона з'явилася на монеті в 10 грн, адже саме добровольці допомогли “воскресити” українську армію і підняти її боєздатність до небувалих висот.

Привітання з днем українського добровольця для воїнів

Кожен боєць, який захищає свою рідну країну, напевно скучає по своїй сім'ї і друзям. В це свято добровольця особливо порадує фото з дому, приємні картинки, вірші або поздоровлення в прозі.

Воїн, вітаю тебе з цим чудовим святом. Добровольці – справжні герої України. У складний для України час ви залишили домівки за покликом серця, згуртувалися і вперто стали на шляху окупантів, захищаючи незалежність своєї Батьківщини. Саме ти і твої побратими зупинили загарбників і не дали йому втілити в життя свої підступні плани. Сьогодні ви продовжуєте захищати нашу землю нарівні з бійцями ВСУ. Сердечно дякую за щоденні подвиги на Донбасі, бажаю невичерпного мужності, військової вправності і надійного зброї.

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З Днем українського добровольця! Дякуємо за те, що ви захищаєте українську землю від сепаратизму і ”русского міра”. Ви Герої України, прийняли бій і вистояли. Щиро вітаю з цим святом. Нехай твій дух завжди залишається стійким, а тіло облітають ворожі кулі. Бажаю, щоб якомога швидше настав мир!

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Українські добровольці - це справжні лицарі сили, духу, добра і відданості, чоловіки і жінки з міцною волею, які витрачають свій вільний час, талант, енергію і кращі роки на захист Батьківщини, не думаючи про винагороду за працю. При цьому не чекаючи винагороди за свої справи. Вітаю вас і бажаю якомога швидше побачити мирне небо над головою.

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День добровольця – це свято людей, які за покликом свого великого серця вирушили на передову, захищати своїх рідних, близьких і цілу країну від російських загарбників. Спасибі кожному з Вас, хто ризикуючи власним життям, з честю і гідністю виконують свій громадянський і військовий обов'язок, мужньо протистоїть агресорам. Ви гідні нащадки козацького роду і продовжуєте звільнення України від окупантів. Будьте сильними воїнами, завжди відчувайте любов своїх рідних і нещадно бийте ворогів. Слава Україні!

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Вітаю з Днем українського добровольця. Бажаю, щоб вистачило сил раз і назавжди зупинити терористів на Донбасі. Спасибі тобі за патріотизм і невичерпну сміливість. Твоя відвага на передовій – приклад для всіх дітей та молоді, точно так само, як подвиг УПА та героїв Крут. Нехай молодшим поколінням ніколи не доведеться зіткнутися з жахами війни.

Привітання волонтерам

За даними соціологів, близько 80% всіх українців допомагають воїнам та переселенцям з Донбасу. Хто закуповує і відправляє бійцям ВСУ необхідні товари, а хто переводить гроші на потреби армії. Свято 14 березня – хороший привід подякувати волонтерам за всі їхні старання.

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Волонтери – це справжній приклад доброти, людяності й безкорисливості. Спасибі вам величезне, нехай усі Ваші добрі справи неодмінно будуть винагороджені. Саме завдяки Вам українські добровольці щодня дають відсіч невгамовним окупантам на Донбасі. Бажаю багато сил, ентузіазму, нових помічників і спонсорів. Але найголовніше – щоб якомога швидше закінчилася війни і Ви змогли відпочити.

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Кожен з нас може стати волонтером, але далеко не всі реально допомагають захисникам на Донбасі. Для цього потрібна велика мужність, рішучість і безкорисливість. Вітаю з днем добровольця і від усієї душі дякую за Вашу допомогу.

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Не кожен зможе допомагати рідній країні, відкинувши свої справи і потреби. Стати волонтером або добровольцем може тільки по-справжньому сильна людина. Прийміть найщиріші вітання з днем українського добровольця. Без вас воїнам на Сході довелося б дуже сутужно. Вірю, що саме завдяки вашим зусиллям Україна знову стане мирною країною, а окупант буде остаточно розбитий.

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Волонтери в Україні – це люди, готові в будь-який час дня і ночі прийти на допомогу солдатам ВСУ і добровольцям на Донбасі. Вітаю з святом і дякую за велику роботу. Складно оцінити ці заслуги, адже саме завдяки вам щодня вдається стримувати натиск орди терористів з самопроголошених республік.

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