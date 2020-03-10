Двоє бійців ООС загинули на Донбасі в результаті обстрілу терористів

Трагічними втратами закінчився для України вівторок, 10 березня. Як повідомили в штабі ООС, в результаті удару окупантів по військовій вантажівці ЗСУ поблизу населеного пункту Піски під Донецьком загинули два українських бійця. Один з військовослужбовців загинув на місці, а другий помер пізніше від отриманих поранень.

Крім того, семеро бійців отримали поранення середнього ступеня тяжкості, ще одного госпіталізували з бойовою травмою.

Також подробицями бою поділився у своєму Фейсбук журналіст Андрій Цаплієнко.

«Сьогодні в Пісках потужний бій. Російська зброя обстрілювала наших людей. Бій розпочався о 09:30, 09:44 був підбитий вантажівку ГАЗ-66. Десять наших бійців отримали важкі поранення. Загиблих – двоє», - написав він.

Журналіст підкреслив, що втрати на фронті не зменшуються, а навпаки наближаються до рівня 2015 року.

«На мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року», - підкреслив Цаплієнко.

Він також опублікував моторошні фотографії пораненого українського бійця, на яких можна побачити, що осколки буквально зрешетили його ногу і руку.

Раніше ми писали, що бойовики пішли в наступ під Донецьком. Наступ зафіксували вранці, 10 березня в стороні Пісок:

«Сьогодні після 10:00 на околицях міста стали гриміти вибухи, глухі удари, чутна стрілянина».

Люди в соцмережах пишуть, що усіх охопила паніка, дуже страшно знаходиться так близько від епіцентру бойових дій. За словами місцевих, масштаби атаки неабиякі:

У свою чергу в штабі ООС зробили термінову заяву:"Російські окупанти вели вогонь по позиціях збройних сил із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, мінометів калібру 120-мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зараз бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали російським окупантам адекватну відповідь".

Крім того, російські найманці здійснили обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів ЗСУ із протитанкового ракетного комплексу.

Нагадаємо, бойовики влаштували провокації у лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, бій під Донецьком, зроблено термінове повідомлення про втрату ЗСУ.

Також Politeka писала, що Зеленський може повернути Донбас, але є серйозна небезпека: в РНБО розкрили єдиний спосіб.