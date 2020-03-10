Двоє бійців ООС загинули на Донбасі в результаті обстрілу терористів
Трагічними втратами закінчився для України вівторок, 10 березня. Як повідомили в штабі ООС, в результаті удару окупантів по військовій вантажівці ЗСУ поблизу населеного пункту Піски під Донецьком загинули два українських бійця. Один з військовослужбовців загинув на місці, а другий помер пізніше від отриманих поранень.
Крім того, семеро бійців отримали поранення середнього ступеня тяжкості, ще одного госпіталізували з бойовою травмою.
Також подробицями бою поділився у своєму Фейсбук журналіст Андрій Цаплієнко.
Коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: усі подробиці
Зірка "Квартал 95" забула про білизну і показала свою головну гордість: "так виглядає рай"
Кравець з "Кварталу 95" остаточно пішла у відрив, гарячі кадри з клубу: "Ох, і..."
Буде «кривава баня»: у Росії істерика через рекордний обвал рубля, всі подробиці
«Сьогодні в Пісках потужний бій. Російська зброя обстрілювала наших людей. Бій розпочався о 09:30, 09:44 був підбитий вантажівку ГАЗ-66. Десять наших бійців отримали важкі поранення. Загиблих – двоє», - написав він.
Журналіст підкреслив, що втрати на фронті не зменшуються, а навпаки наближаються до рівня 2015 року.
«На мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року», - підкреслив Цаплієнко.
Він також опублікував моторошні фотографії пораненого українського бійця, на яких можна побачити, що осколки буквально зрешетили його ногу і руку.
Раніше ми писали, що бойовики пішли в наступ під Донецьком. Наступ зафіксували вранці, 10 березня в стороні Пісок:
«Сьогодні після 10:00 на околицях міста стали гриміти вибухи, глухі удари, чутна стрілянина».
Люди в соцмережах пишуть, що усіх охопила паніка, дуже страшно знаходиться так близько від епіцентру бойових дій. За словами місцевих, масштаби атаки неабиякі:
У свою чергу в штабі ООС зробили термінову заяву:"Російські окупанти вели вогонь по позиціях збройних сил із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, мінометів калібру 120-мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Зараз бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали російським окупантам адекватну відповідь".
Крім того, російські найманці здійснили обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів ЗСУ із протитанкового ракетного комплексу.
Нагадаємо, бойовики влаштували провокації у лінії розмежування на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, бій під Донецьком, зроблено термінове повідомлення про втрату ЗСУ.
Також Politeka писала, що Зеленський може повернути Донбас, але є серйозна небезпека: в РНБО розкрили єдиний спосіб.