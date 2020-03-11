За годину він може заробити до 1000 гривень

Стало відомо, скільки зараз заробляє колишній нардеп Михайло Гаврилюк

Про це він розповів в інтерв'ю для програми "Підсумки тижня" ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як відомо, екс-парламентарій Михайло Гаврилюк по закінченню каденції пересів на автомобіль і став таксистом.

У спілкуванні з журналісткою він зізнався, що, працюючи таксистом в українській столиці, може заробляти від 15 до 35 тисяч гривень.

Михайло Гаврилюк також розповів, що у нього вільний графік роботи, а за годину він може заробити до 1000 гривень.

"Сьогодні, наприклад, за годину заробив тисячу гривень. Зрозумів, що мені вистачить і більше у мене немає настрою сьогодні працювати. На цьому закриваюся і йду відпочивати. Якщо захочу ще тисячу заробити, то піду годинку-півтори попрацюю", – додав колишній нардеп.

Також він розповів, що працюючи нардепом, він отримував від чотирьох до 28 тисяч гривень. Підсумовуючи, він висловив надію, що незабаром може знайти іншу роботу.

"Працюю, тому що потрібно жити за щось. Сподіваюся, що з часом буду мати кращу роботу, можливо, директором, можливо, якимось керівником. Зараз так", - резюмував Михайло Гаврилюк.

Раніше ми розповідали про те, що мешканка Києва Алла Железняк, яка скористалася послугами таксі помітила, що водій аж надто нагадує нардепа Михайла Гаврилюка.

«Що сказати, народний депутат і таксист – одна особа!», − написала жінка в соцмережах.

Сам Михайло Гарілюк вже відреагував на ситуацію і підтвердив, що працює таксистом.

«Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичного темпу життя і дуже радий цьому», - написав екс-нардеп на своїй сторінці у Фейсбуці.

Також екс-нардеп зізнався, чому обрав для себе саме таку роботу.

"Справжній таксист повинен вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розбиратися в політиці, тому я ідеально підходжу на цю посаду", - жартує Гаврилюк.

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