За один час он может заработать до 1000 гривен

Стало известно, сколько сейчас зарабатывает бывший нардеп Михаил Гаврилюк

Об этом он рассказал в интервью для программы "Підсумки тижня" ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как известно, экс-парламентарий Михаил Гаврилюк по окончанию каденции пересел на автомобиль и стал таксистом.

В общении с журналисткой он признался, что, работая таксистом в украинской столице, может зарабатывать от 15 до 35 тысяч гривен.

Михаил Гаврилюк также рассказал, что у него свободный график работы, а за один час он может заработать до 1000 гривен.

"Сегодня, например, за час заработал тысячу гривен. Понял, что мне хватит и больше у меня нет настроения сегодня работать. На этом закрываюсь и иду отдыхать. Если захочу еще тысячу заработать, то пойду часик-полтора поработаю", – добавил бывший нардеп.

Также он рассказал, что работая нардепом, он получал от четырех до 28 тысяч гривен. Подытоживая, он выразил надежду, что в скором времени может найти другую работу.

"Работаю, потому что нужно жить за что-то. Надеюсь, что со временем буду иметь лучшую работу, возможно, директором, возможно, каким-то руководителем. Сейчас так", - резюмировал Михаил Гаврилюк.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Киева Алла Железняк, которая воспользовалась услугами такси подметила, что водитель уж больно напоминает нардепа Михаила Гаврилюка.

«Что сказать, народный депутат и таксист – одно лицо!», − написала женщина в соцсетях.

Сам Михаил Гарилюк уже отреагировал на ситуацию и подтвердил, что работает таксистом.

«Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому», - написал экс-нардеп на своей странице в Фейсбуке.

Также экс-нардеп признался, почему выбрал для себя именно такую работу.

"Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост", - шутит Гаврилюк.

Напомним, что таксиста экс-нардепа Гаврилюка поймали на горячем, яркие фото: "В Раду случайно попал"

Как сообщала Politeka, Казак Гаврилюк предложил нардепам расстреливать предателей.

Также Politeka писала, что казак Гаврилюк с молодой женой попались на горячем, в сеть слили кадры гнездышка: "удачно женился".