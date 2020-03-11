Спалах китайського коронавірусу COVID-19 став причиною відміни сотень рейсів по всьому світу. Пасажири вимушені скасовувати подорожі та відпустки. Авіакомпанії радять своїм клієнтам перевіряти інформацію за кілька днів до вильоту.

Українська компанія МАУ скасувала рейси до 16 країн, серед них: Італія, Швейцарія, Азербайджан, Греція, Ізраїль, Іспанія, Німеччина, Великобританія, Литва, Туреччина, Польща, Угорщина, Данія, Австрія, Чехія, та Фінляндія. Також компанія скасувала частину внутрішніх рейсів в Україні, про це повідомляє видання Glavred з посиланням на сторінку Fly UIA у Facebook.

Пасажирам, чиї рейси довелось скасувати, обіцяють вирішити проблему- повернути витрачені кошти або ж змінити дату вильоту без додаткових доплат.

Ще один український авіаперевізник SkyUp Airlines поки, що вирішує питання про скасування деяких рейсів.

Лоукостер Wizz Air ухвалив рішення призупинити рейси в Італію з 10 березня по 3 квітня, в Ізраїль - з 12 по 23 березня.

Авіакомпанії easyJet і Ryanair скасували рейси до Італії. Окрім того, Ryanair з 10 березня по 8 квітня призупинив рейси по Італії з міжнародних аеропортів на півночі країни.

Про скасування всіх перельотів в Італію заявив також авіаперевізник British Airways. Air France приєдналася до компаній, що анульовують рейси до Італії та скасувала половину рейсів до кінця березня, а також припинила перельоти в Гонконг і в Тайбей до 29 березня.

Разом з тим українців хвилює питання повернення коштів. Стурбовані пасажири просять пояснити ситуацію і надати більш детальну інформацію.

Тим часом Кабмін стурбований поверненням українських заробітчан, їх переміщення може спричинити епідемію коронавірусу по всій території України. Через активне поширення хвороби, українці все активніше повертаються на батьківщину. Поки, що уряд розглядає варіант скасувати масові заходи та посилити контроль на кордонах.

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