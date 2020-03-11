Співачка Таїсія Повалій вважає, що українці повинні попросити у неї вибачення за цькування

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю КП.

За її словами, вона поїхала в РФ, тому що у неї не було вибору.

"У мені вбили бажання жити і творити, мені не залишили вибору. Мене ж практично вигнали і прибрали з життя! І після цього мають право питати, як я жила? Як я вижила? Вони повинні прийти до мене і попросити вибачення. І ніхто не має права питати, що я робила ці 5 років. Я шалено люблю свій будинок і ніколи нікуди не переїжджала, я завжди повертаюся до себе додому.", - заявила співачка.

Крім того, вона висловилася про своїх недоброзичливців.

"Морально я не можу без музики, не можу без сцени, не можу без свого глядача. Це моє життя! Я хотіла вижити. Що вони хотіли? Щоб я просто зникла? Не дочекаються!", - сказала Повалій.

Нагадаємо, що народна артистка України Таїсія Повалій останні п'ять років живе і працює в Росії.

Також Таїсія Повалій прокоментувала інформацію про те, що вона виступала в Криму у 2014 році. Вона зазначила, що не порушила жодного закону України та в Криму не виступала. З цієї причини, Повалій, як громадянці України, стає незрозуміло, чому їй забороняють виступати на батьківщині.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданкою Таїсія Повалій відзначилася нової безглуздою витівкою в Росії

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