Враховуючи наростаючу паніку у зв'язку з поширенням коронавіруса, в Міністерстві закордонних справ України дали кілька порад тим, хто планує найближчим часом покинути межі країни

Так, держсекретар МЗС Андрій Заяць під час брифінгу 11 березня підкреслив важливість проблеми. За його словами, в першу чергу, всім виїжджаючим варто задати собі питання, чи необхідна взагалі поїздка, адже, очевидно, що в даний час це несе більш серйозний ризик, ніж раніше.

«Спільний заклик, який ми, як Міністерство закордонних справ адресуємо громадянам України, - добре зважити при будь-якій поїздці за кордон, чи настільки вона необхідна, і тоді приймати остаточне рішення», - зазначив чиновник.

Дипломат також порадив громадянам завжди страхувати своє здоров'я. Заяць вважає, що це дозволить покрити медичні витрати, у разі виникнення такої необхідності під час подорожі.

Нагадаємо, авіакомпанії по всьому світу скасовують рейси в країни, які найбільш постраждали в результаті спалаху коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, не винятком стали і Міжнародні українські авіалінії.

Так, МАУ скасувала рейси в 16 країн, серед них: Італія, Швейцарія, Азербайджан, Греція, Ізраїль, Іспанія, Німеччина, Великобританія, Литва, Туреччина, Польща, Угорщина, Данія, Австрія, Чехія та Фінляндія. Також компанія скасувала частину внутрішніх рейсів в Україні.

Пасажирам, чиї рейси скасували, обіцяють або повернути кошти, або перенести рейс на більш пізній період без додаткових витрат.

Інший український авіаперевізник SkyUp Airlines ще не визначився зі скасуванням рейсів. Українцям радять стежити на сайті компанії, у випадку яких-небудь змін.

Що стосується інших популярних авіакомпаній, угорська Wizz Air прийняла рішення призупинити рейси в Італію з 10 березня по 3 квітня, в Ізраїль - з 12 по 23 березня, британська ЕasyJet та ірландська Ryanair скасували рейси в Італію.

Нагадаємо, у Києві закривають школи, садочки і не тільки, термінове заяву

Також Politeka повідомляла, через скільки днів коронавірус дає про себе знати.