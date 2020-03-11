Учитывая возростающую панику в связи с распространением коронавируса, в Министерстве иностранных дел Украины дали несколько советов тем, кто планирует в ближайшее время покинуть пределы страны

Так, госсекретарь МИД Андрей Заяц во время брифинга 11 марта подчеркнул важность проблемы. По его словам, в первую очередь, всем выезжающим стоит задать себе вопрос, так ли необходима поездка, ведь, очевидно, что в настоящее время это несет более серьезный риск, чем ранее.

«Общий призыв, который мы, как Министерство иностранных дел адресуем гражданам Украины, - хорошо взвесить при любой поездке за границу, так ли она необходима, и тогда принимать окончательное решение», - отметил чиновник.

Дипломат также посоветовал гражданам всегда страховать свое здоровье. Заяц полагает, что это позволит покрыть медицинские расходы, в случае возникновения такой необходимости во время путешествия.

Напомним, авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в страны, которые наиболее пострадали в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, не исключением стали и Международные украинские авиалинии.

Так, МАУ отменила рейсы в 16 стран, среди них: Италия, Швейцария, Азербайджан, Греция, Израиль, Испания, Германия, Великобритания, Литва, Турция, Польша, Венгрия, Дания, Австрия, Чехия, и Финляндия. Также компания отменила часть внутренних рейсов в Украине.

Пассажирам, чьи рейсы отменили, обещают либо вернуть средства, либо перенести рейс на более поздний период без дополнительных затрат.

Другой украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines еще не определился с отменой рейсов. Украинцам советуют следить на сайте компании, в случае каких-нибудь изменений.

Что касается других популярных в авиакомпаний, венгерская Wizz Air приняла решение приостановить рейсы в Италию с 10 марта по 3 апреля, в Израиль - с 12 по 23 марта, британская ЕasyJet и ирландская Ryanair отменили рейсы в Италию.

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