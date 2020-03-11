Учитывая возростающую панику в связи с распространением коронавируса, в Министерстве иностранных дел Украины дали несколько советов тем, кто планирует в ближайшее время покинуть пределы страны
Так, госсекретарь МИД Андрей Заяц во время брифинга 11 марта подчеркнул важность проблемы. По его словам, в первую очередь, всем выезжающим стоит задать себе вопрос, так ли необходима поездка, ведь, очевидно, что в настоящее время это несет более серьезный риск, чем ранее.
Легендарная Шэрон Стоун похвасталась идеальными формами в свои 62 года: топ ярких фото звезды
"Почему так мерзко?": Цекало взбудоражил интимными фото с молодой женой
Козловский не удержался и разнес бывшую после отмены свадьбы: "Не удивлюсь, если она..."
Постаревшая Орбакайте вся в черном ошеломила видом, друг Пугачевой не сдержался: показательный кадр
Дипломат также посоветовал гражданам всегда страховать свое здоровье. Заяц полагает, что это позволит покрыть медицинские расходы, в случае возникновения такой необходимости во время путешествия.
Напомним, авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в страны, которые наиболее пострадали в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, не исключением стали и Международные украинские авиалинии.
Так, МАУ отменила рейсы в 16 стран, среди них: Италия, Швейцария, Азербайджан, Греция, Израиль, Испания, Германия, Великобритания, Литва, Турция, Польша, Венгрия, Дания, Австрия, Чехия, и Финляндия. Также компания отменила часть внутренних рейсов в Украине.
Пассажирам, чьи рейсы отменили, обещают либо вернуть средства, либо перенести рейс на более поздний период без дополнительных затрат.
Другой украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines еще не определился с отменой рейсов. Украинцам советуют следить на сайте компании, в случае каких-нибудь изменений.
Что касается других популярных в авиакомпаний, венгерская Wizz Air приняла решение приостановить рейсы в Италию с 10 марта по 3 апреля, в Израиль - с 12 по 23 марта, британская ЕasyJet и ирландская Ryanair отменили рейсы в Италию.
Напомним, в Киеве закрывают школы, садики и не только, срочное заявление
Также Politeka сообщала, через сколько дней коронавирус дает о себе знать.