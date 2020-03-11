Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка є затятою прихильницею терористів "Л/ДНР", зробила дивну заяву про українців
Як повідомляє Politeka.net Чичеріна поділилася неадекватними фантазіями на особистій сторінці в Facebook.
Так, за її словами, українці нібито вивозили із зруйнованих міст Донбасу пральні машинки з білизною і холодильники з їжею.
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"Загартовані в котлах заробітчани вивозили пральні машинки разом з білизною, холодильники разом з їжею, ворота, вирвані з болтами, віконні рами, одяг, не гребували нічим, українська служба доставки "Нова пошта" продала "владі ДНР" дані паспортів всіх "мародерів" ЗСУ", - написала ненормальна співачка на своїй сторінці в мережі.
Крім того, фанатка терористів впевнено заявила, що воєнний стан в Україні нібито було введено для того, щоб розв'язати руки мародерам і грабіжникам на Донбасі.
"Тепер смійтеся над вашими героями, можливо, ви перете білизну в машинці вбитої на городі бабусі або загиблого на робочому місці електрика, сміх продовжує життя, звичайно, але якість життя прямо залежить від причин вашого сміху", - підсумувала істеричний спіч скандальна Чичеріна.
На скандальний пост російської співачки відреагував український політтехнолог Олексій Голобуцький. Він звернув увагу, що Чичеріна настільки захопилася необґрунтованими звинуваченнями української армії, що випадково повністю описала всі злочини окупантів на захоплених територіях.
Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.
Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.