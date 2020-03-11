Чичеріна знову вдарилася в маячні заяви

Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка є затятою прихильницею терористів "Л/ДНР", зробила дивну заяву про українців

Як повідомляє Politeka.net Чичеріна поділилася неадекватними фантазіями на особистій сторінці в Facebook.

Так, за її словами, українці нібито вивозили із зруйнованих міст Донбасу пральні машинки з білизною і холодильники з їжею.

"Загартовані в котлах заробітчани вивозили пральні машинки разом з білизною, холодильники разом з їжею, ворота, вирвані з болтами, віконні рами, одяг, не гребували нічим, українська служба доставки "Нова пошта" продала "владі ДНР" дані паспортів всіх "мародерів" ЗСУ", - написала ненормальна співачка на своїй сторінці в мережі.

Крім того, фанатка терористів впевнено заявила, що воєнний стан в Україні нібито було введено для того, щоб розв'язати руки мародерам і грабіжникам на Донбасі.

"Тепер смійтеся над вашими героями, можливо, ви перете білизну в машинці вбитої на городі бабусі або загиблого на робочому місці електрика, сміх продовжує життя, звичайно, але якість життя прямо залежить від причин вашого сміху", - підсумувала істеричний спіч скандальна Чичеріна.