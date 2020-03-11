Чичерина снова ударилась в бредовые заявления

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая является ярой сторонницей террористов "Л/ДНР", сделала странное заявление об украинцах

Как сообщает Politeka.net, Чичерина поделилась неадекватными фантазиями на личной странице в Facebook.

Так, по ее словам, украинцы якобы вывозили из разрушенных городов Донбасса стиральные машинки с бельем и холодильники с едой.

"Закаленные в котлах заробитчане вывозили стиральные машинки вместе с бельем, холодильники вместе с едой, ворота, вырванные с болтами, оконные рамы, одежду, не брезговали ничем, украинская служба доставки "Новая почта" продала "властям ДНР" данные паспортов всех "мародеров" ВСУ", - написала невменяемая певица на своей странице в сети.

Кроме того, фанатка террористов уверенно заявила, что военное положение в Украине якобы было введено для того, чтобы развязать руки мародерам и грабителям на Донбассе.

"Теперь смейтесь над вашими героями, возможно, вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки или погибшего на рабочем месте электрика, смех продлевает жизнь, конечно, но качество жизни напрямую зависит от причин вашего смеха", - подытожила истеричный спич скандальная Чичерина.