Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая является ярой сторонницей террористов "Л/ДНР", сделала странное заявление об украинцах
Как сообщает Politeka.net, Чичерина поделилась неадекватными фантазиями на личной странице в Facebook.
Так, по ее словам, украинцы якобы вывозили из разрушенных городов Донбасса стиральные машинки с бельем и холодильники с едой.
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"Закаленные в котлах заробитчане вывозили стиральные машинки вместе с бельем, холодильники вместе с едой, ворота, вырванные с болтами, оконные рамы, одежду, не брезговали ничем, украинская служба доставки "Новая почта" продала "властям ДНР" данные паспортов всех "мародеров" ВСУ", - написала невменяемая певица на своей странице в сети.
Кроме того, фанатка террористов уверенно заявила, что военное положение в Украине якобы было введено для того, чтобы развязать руки мародерам и грабителям на Донбассе.
"Теперь смейтесь над вашими героями, возможно, вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки или погибшего на рабочем месте электрика, смех продлевает жизнь, конечно, но качество жизни напрямую зависит от причин вашего смеха", - подытожила истеричный спич скандальная Чичерина.
На скандальный пост российской певицы отреагировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он обратил внимание, что Чичерина настолько увлеклась необоснованными обвинениями украинской армии, что случайно полностью описала все преступления российских оккупантов на захваченных территориях.
Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.
Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.
Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.