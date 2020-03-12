Кабмін запровадив в Україні з 12 березня по 3 квітня карантин у зв'язку зі стрімким поширенням у світі коронавірусної інфекції COVID-19, незважаючи на те, що на всю країну є тільки один офіційно зареєстрований випадок цього захворювання

Карантинні заходи, як відзначають чиновники, носять превентивний характер. Однак, багато українців в паніці кинулися в магазини спустошувати полиці з сірниками, гречкою і сіллю. Ситуація змушує замислитися, чи вплине такий ажіотаж на ціни на продукти (як, нагадаємо, було з захисними медичними масками, які до спалаху коштували в середньому 50 коп., то сьогодні вже 8 грн в аптеках, а в мережі й того більше - доходить до 60 грн за штуку).

Свій коментар з приводу назрівання проблеми дав секретар Київради Володимир Прокопів, пише 24tv.ua.

"Це не означає, що потрібно бігти в магазини...", - зазначив чиновник, закликавши людей не піддаватися паніці, адже, приміром, у столиці не зафіксовано жодного випадку зараження.

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що паніка не призведе ні до збільшення, ні до зниження цін.

"Якщо ми подивимося на перші два місяці 2020 року, то інфляція була досить низькою. Продуктова інфляція, за нашими розрахунками, негативна, тобто у нас дефляція (зниження, а не підвищення цін). Це навіть тоді, коли Covid-19 вже був в Україні", – підкреслив Дорошенко.

Кому і можна засмучуватися, так це гурманам, які віддають перевагу продуктам з Італії, яка найбільше постраждала від коронавіруса. Тому цілком очікувано, що імпорт з цієї країни зменшиться.

Нагадаємо, сприйнятливі українці, яких налякали слова канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що зупинити епідемію практично неможливо і "від 60 до 70% населення будуть заражені", вирішили тікати з міст у сільські глибинки, при цьому гарненько обчистивши магазинні полиці.

«Пішов жерти цибулю з самогоном», «Краще закупитися продуктами і консервами і пересидіти десь піврочки в глухому селі поки все стихне», «70% хммм Таке заявити на весь світ!!! Значить вони знають те, чого не кажуть людям, тобто біда конкретна», - коментують жителі України заяву Меркель в соцмережі.

До речі ситуація зі спустошенням маркетів відбувається у всьому світі. Принаймні, в Італії, коли почався спалах, також всі побігли за продуктами.

Нагадаємо, в мережі поширюється повідомлення, чому COVID-19 небезпечний, і це далеко не грип.

Нагадаємо, в Україні оголошено карантин: головні зміни і заборони з 12 березня.

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