Украинцы активно обсуждают возможную эпидемию коронавируса в стране, в то время как в Германии готовятся к тому, что болезнь может поразить 70% населения

С таким неутешительным заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она обратила внимание на то, что врачи до сих пор не изобрели лекарства от смертоносного вируса, зародившегося в Китае. По мнению Меркель, из-за этого остановить эпидемию человечеству будет крайне сложно.

«Так как вирус уже распространяется, а у людей нет иммунитета и не существует терапии, то от 60 до 70% населения будут заражены. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы не перегружать систему здравоохранения за счет замедления распространения вируса. Речь идет о том, чтобы выиграть время», - заявила канцлер.

Украинцы активно обсуждают ее слова и ситуацию в целом. При этом некоторые планируют переждать эпидемию, спрятавшись от вируса в сельской местности.

«Пошел жрать лук с самогоном», «Лучше затариться продуктами и консервами и пересидеть где то пол годика в глухом селе пока все стихнет», «70% хммм Такое заявить на весь мир!!! Значит они знают то, чего не говорят людям, т.е. беда конкретная», - пишут люди.

В то же время киевляне уже начинают сметать все с полок магазинов на фоне новостей о карантине в Украине. Соответствующие кадры появляются в соцсетях. Отмечается, что в столичных магазинах к вечеру образовались огромные очереди.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина закрывает авиасообщение с Италией на фоне эпидемии коронавируса в стране.

Об этом 11 марта объявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение принято в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса в мире.

Премьер отметил, что пока будут отменены полеты только из и в Италию, однако в дальнейшем такое решение может быть принято и в отношении других стран.

Во время своего выступления премьер заявил, что на сегодняшний день не идет речь о том, что эпидемия коронавируса может обойти Украину стороной. По словам Шмыгаля, вся надежда на то, что к лету ситуация нормализуется.

Напомним, в Украине объявлен карантин: главные изменения и запреты с 12 марта.

Как сообщала Politeka, эпидемия коронавируса: в Борисполе приземлился "подозрительный" самолет.

Также Politeka писала, что украинцев разозлило введение карантина в Киеве, гремит скандал: «Дело не в вирусе».