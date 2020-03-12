Кабмин ввел в Украине с 12 марта по 3 апреля карантин в связи со стремительным распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на то, что на всю страну есть только один официально зарегистрированный случай этого заболевания

Карантинные меры, как отмечают чиновники, носят превентивный характер. Однако, многие украинцы бросились в панике в магазины опустошать полки со спичками, гречкой и солью. Ситуация заставляет задуматься, повлияет ли такой ажиотаж на цены на продукты (как, напомним, было с защитными медицинскими масками, которые до вспышки стоили в среднем 50 коп., то сегодня уже 8 грн в аптеках, а в сети и того больше - доходит до 60 грн за штуку).

Свой комментарий по поводу назревающей проблемы дал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, пишет 24tv.ua.

"Это не значит, что нужно бежать в магазины...", - отметил чиновник, призвав людей не поддаваться панике, ведь, к примеру, в столице не зафиксирован ни один случай заражения.

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что паника не приведет ни к поднятию, ни к снижению цен.

"Если мы посмотрим на первые два месяца 2020 года, то инфляция была достаточно низкой. Продуктовая инфляция, по нашим расчетам, отрицательная, то есть у нас дефляция (снижение, а не повышение цен). Это даже тогда, когда Covid-19 уже был в Украине", – подчеркнул Дорошенко.

Кому и можно расстраиваться, так это гурманам, предпочитающим продукты из Италии, которая наиболее пострадала от коронавируса. Поэтому вполне ожидаемо, что импорт из этой страны уменьшится.

Напомним, восприимчивые украинцы, которых напугали слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что остановить эпидемию практически невозможно и "от 60 до 70% населения будут заражены", решили бежать из городов в сельские глубинки, при этом хорошенько обчистив магазинные полки.

«Пошел жрать лук с самогоном», «Лучше затариться продуктами и консервами и пересидеть где то пол годика в глухом селе пока все стихнет», «70% хммм Такое заявить на весь мир!!! Значит они знают то, чего не говорят людям, т.е. беда конкретная», - комментируют жители Украины заявление Меркель в соцсети.

К слову ситуация с опустошением маркетов происходит во всем мире. По-крайней мере, в Италии, когда началась вспышка, также все побежали за продуктами.

Напомним, в сети распространяется сообщение, почему COVID-19 опасен, и это далеко не грипп.

Напомним, в Украине объявлен карантин: главные изменения и запреты с 12 марта.

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