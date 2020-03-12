У Києві запускають систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР

В четвер, 12 березня, відбулася презентація системи. (Щоб подивитися відео – проскрольте вниз)

Президент України Володимир Зеленський особисто проінспектував запуск системи фото та відеофіксації порушень на дорогах.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у ході презентації зазначив, що з 1991 по 2019 роки в Україні сталося 1 088 241 ДТП з постраждалими, при цьому травмувалося 1 264 657 осіб та 174 095 загинуло.

При цьому він підкреслив, що впровадження контролю дорожнього руху дуже сильно впливає на кількість ДТП.

В 2015 році, коли ввели в дію патрульну поліцію України, смертність на дорогах скоротилася на 1000.

«Тільки це може бути причиною того, чому ми це робимо», - зазначив Аваков.

«Чому важливе запровадження системи автоматичної фото- відеофіксації порушень правил дорожнього руху? Тому що, за статистикою, 40% ДТП в Україні стається саме через перевищення швидкісного режиму», - підкреслив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

На сьогодні для фіксації порушень ПДР встановлено 20 камер у місті Києві. До 1 травня, до дня запуску системи буде встановлено ще 30 камер у Київській області.

«Ці камери встановлені не будь-де. Ці камери встановлені в місцях, де за статистикою гинула найбільша кількість наших громадян та травмувалося також», - зазначив Геращенко.

Також він розповів, як буде працювати система: «Камера фіксує перевищення швидкості. Після того патрульний поліцейський фіксує на своєму комп’ютері і перевіряє номери автівки. Після встановлення номера автівки з її маркою, фіксується і виписується адміністративний протокол. Цей адміністративний протокол відправляється до особи, яка порушила. Порушник після цього зможе ознайомитися з фотографією, місцем, часом, і навіть передивитися відеозапис, в який саме час його автівка перевищила швидкість. Якщо за кермом був не власник автівки, то він може повідомити ту особу, якій він довірив своє авто, щоб ця особа сплатила адміністративний штраф».

Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 12. März 2020

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