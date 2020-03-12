В Україну йдуть морози

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала відомий синоптик Наталка Діденко, передає Politeka. За її словами, погода вирішила «підіграти» карантину та істотно знизити температуру в країні, щоб люди сиділи вдома.

Діденко зазначає, що вже з п'ятниці, 13 березня, в Україні почнеться похолодання. У п'ятницю найсильніше температура повітря опуститься в західних і північних регіонах. Там очікується 6-12 градусів тепла. У південних і східних областях 13 березня все ще буде тепло – від 10 до 18 градусів. Але така погода протримається в Україні до вихідних, далі буде холоднішати.

Згідно з прогнозом Діденко, 13 березня на Заході і на Сході пройдуть дощі, які до вечора поширяться і на центральні регіони. В інших областях буде сухо.

У суботу в Україну повернеться зимова погода. За словами Діденко, очікуються дощі, які місцями будуть переходити в мокрий сніг. Опади очікуються в західних і північних областях. У неділю, 15 березня, на більшій частині території України буде сухо, а температура повітря опуститься до «мінусів». Синоптик попереджає, що в ніч на суботу і в ніч на неділю можливий невеликий мороз до мінус 2-4 градусів.

У Києві 13 березня не буде дощу, а ось 14 березня холодний дощ жителям столиці гарантований. У неділю буде сухо, але холодно. Крім цього, за словами Діденко, 13-14 березня у Києві очікується сильний вітер. Температура повітря вдень впаде до 3-7 градусів.

Раніше ми писали, що синоптики обіцяли в середині березня погіршення погодних умов, аж до морозів і снігопадів. Схоже, частково їх прогнози все-таки здійсняться, адже на вихідних в Україні будуть нічні заморозки. Залишається сподіватися, що похолодання буде тимчасовим.

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