Літо підготував українцям справжній сюрприз

Про це пише Обозреватель.

Як стверджують авторитетні синоптики, літо 2020 року запам'ятається українцям зливами, градами і різкими перепадами температур.

За словами Леоніда Горбаня, справжнє літо прийде в Україну не за календарем, а аж у серпні. Але спека почнеться вже в травні. Що стосується червня і липня, то в ці місяці Україну буде заливати.

Аналогічний прогноз озвучив і Назарій Данилюк. Він стверджує, що після спекотного і посушливого травня Україну накриють зливи, які будуть супроводжувати шквальні вітри.

Зливи нібито закінчаться в середині червня, а температура повітря підніметься до +24. Така погода протримається до кінця місяця, а в липні українцям треба готуватися до ураганів, дощів і перепадів температур.

Але з такими прогнозами не згоден інший синоптик Володимир Деркач. Він заспокоїв українців, що сильної спеки не варто очікувати влітку, а висока температура буде тільки пару днів у місяці. Але дощі, як розповідає експерт, будуть і в серпні.

Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології УГІ Віра Балабух стверджує, що літо в 2020 році буде аномально спекотним.

"Нас чекають нові хвилі тепла, різкі зміни температури, дефіцит опадів, спекотне літо, сильні зливи, грози, град, шквали", – вона озвучила свій прогноз.

Раніше ми розповідали про те, що потужний антициклон атакує Україну. За словами Наталії Діденко, 10 березня погода буде сухою практично у всіх областях, але незабаром все зміниться.

Вона пояснила, що 10 березня погоду України визначатиме антициклон, тому і опадів не передбачається.

Температура повітря буде високою на півдні, в центрі і на сході, +12 +18 градусів. Прохолодніше буде на півночі, +9… +13 градусів.

Ще нижче температура очікується на Заході: +7 +12 градусів. У Києві 10 березня також без опадів, температура повітря близько +12, +13 градусів.

А вже 11 березня у столицю прийде атмосферний фронт, будуть дощі, температура повітря опуститься до +10 градусів. Також посилиться вітер.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

Також Politeka писала, що страшенна буря обрушилася на країну, багато жертв: "вдома розривало в друзки", страшні кадри.