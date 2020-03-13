П'ятницю 13 здавна вважають “чорним днем” календаря, коли потоки темної енергії викликають катастрофи і всілякі нещастя. На щастя, є народні прикмети, які допомагають уберегтися від нечистої сили.

13 березня припадає саме на п'ятницю. Варто відзначити, що це не останнє тривожне збіг в 2020 році. Наступна п'ятниця 13-го числа буде більше, ніж через півроку – в листопаді.

Чим страшна п'ятниця 13-е

Якщо коротко описати, що таке п'ятниця 13-е – це день нещасть. Перш ніж захищатися від його впливу, варто дізнатися, що означає ця комбінація числа і дня тижня, звідки пішло повір'я про його небезпеки. П'ятниця 13-е придбала погану славу в народі в часи Ісуса Христа. Подейкують, що саме в цей день Сина Божого розіп'яли на Голгофі. А Іуда Іскаріот, зрадник Ісуса, у Біблії названий 13-м апостолом. Він же став 13 учасником Таємної вечері. Вчинок Іуди описаний в 13-й главі Євангелія від Іоанна. А 13-й розділ книги “Апокаллипсис” у Святому письмі говориться про прихід Антихриста.

Історія знає чимало трагічних подій, які збіглися з п'ятницею 13-го числа. Ці випадки

В 56 році римський імператор Клавдій помер після сильного отруєння грибами, яке підстроїла його власна дружина.

В 1307 році король Франції Філіп IV наказав розігнати лицарський орден тамплієрів, а ватажків взяти під варту, катувати і в результаті жорстоко стратити.

У 1907 році велика семимачтовая шхуна "Томас Лаурсон" налетіла на рифи і затонула, це була одна з найбільших корабельних катастроф того часу.

В 1947 році у США впав авіалайнер Douglas C-54. Він впав в Західній Вірджинії, і в результаті авіакатастрофи загинули 50 осіб.

В 1949 році в Росії під Новосибірськом зазнав аварії пасажирський літак Іл-12, загинули 25 людей.

У 1972 році літак Іл-62 розбився у Нерского озера під Москвою. Авіакатастрофа стала найбільшою в усьому світі, адже в результаті померло 174 людини.

У тому ж році в горах Андах, що в Південній Америці, розбився літак з Монтевідео (Аргентина) з юнацькою командою з регбі на борту. Вижили тільки 15 пасажирів.

В 1988 році група хакерів запустила в мережу комп'ютерний вірус під назвою Jerusalem. Найбільший збиток він наносив, якщо файл запускали в п'ятницю, 13-е. За іронією долі саме в цей день стався перший випадок зараження машини вірусом.

У 2012 році лайнер «Costa Concordia» розбився біля берегів Італії. Судно з 4,2 тисячі пасажирів налетіло на мілину і затонуло, на його борту перебували 4200 осіб. 32 людини не пережили крах, ще більше ста осіб отримали травми.

В 2015 році влаштували масові теракти в Парижі. Терористи здійснили кілька вибухів біля стадіону «Стад де Франс» в Сен-Дені, а потім розстріляли клієнтів ресторанів і відвідувачів концертного залу “Батаклан”. 130 людей загинули, понад 350 були поранені.

І Страсна пятниця, п'ятниця, 13-е вважаються найгіршим днем для початку нових справ, укладення шлюбу, оформлення офіційних документів.

Прикмети на п'ятницю 13-е

Згідно з народними віруваннями, зараз в п'ятницю 13-го не варто проводити медичні операції – вони можуть обернутися сильними ускладненнями. Краще відкласти далеку подорож або відрядження. Дорога завжди сповнена небезпек, а в п'ятницю 13-го і поготів.

“Чорний день” – не час для великих фінансових угод і роботи з документами. В папери то і закрадаються критичні помилки, які загрожують втратою грошей і часу. Якщо це можливо, краще перенести зустрічі з представниками влади. Небезпечно також брати чи давати гроші в борг.

Фермерам краще не засівати поля, городи і не садити багаторічні рослини, тому що вони не приживуться. Якщо спробувати в цей каверзний день перейти на нову роботу – можна і зовсім залишитися безробітним. Чому б не почекати до понеділка?

В п'ятницю 13-е треба уважно стежити за своїми грошима, перераховувати здачу в магазинах, особисто вручати гроші водію або кондуктору в громадському транспорті. Інакше вони легко загубляться.

Важливо уникати сварок і конфліктів. Адже в п'ятницю 13-е навколо витає величезна кількість негативної енергії. І кожне грубе слово закликає злі сили. Так рядова перепалка неминуче переростає у великий скандал і взаємну образу на довгий час. Тому всі конфліктні розмови краще відкласти на інший час.

Що не можна робити

В Середні століття люди помітили згубні ефекти п'ятниці 13-го і масово приймали заходи для захисту від нечистої сили. Вони намагалися не проводити в цей день коронації правителів, весілля, похорон або виступати у військовий похід. А ось що любили робити, так це стратити кримінальних злочинців.

В давнину люди помітили, що в п'ятницю 13-го людина сильніше звичайного піддається спокусам і здійснює ризиковані вчинки, про які потім шкодує. У народі радять проявити стійкість і утриматися від втілення імпульсивних рішень.

Не можна залишати своє житло напризволяще. Поліцейські з США помітили, що в п'ятницю 13-го частішають крадіжки і пограбування. Це відображено у зведеннях пригод, але експерти не можуть дати раціональне пояснення.

У цей день не варто:

Дивитися в дзеркало перед сном

Братися за нову справу

Робити нову зачіску

Лаятися, використовуючи лайливі слова, зокрема: "чорт" та "свиня"

Сушити парасолька після дощу у відкритому вигляді

Зв'язуватися з чорними кішками (їх вважають передвісниками потойбічного зла)

Згідно з повір'ями, у цей день будь-яка погана прикмета обов'язково збудеться. Наприклад, розсипані сіль або розбите дзеркало.

Ворожіння на п'ятницю 13-е

Багато людей не вірять у магічну силу “дня неприємностей” і ставляться до нього з гумором і вигадують приколи для друзів, дарують їм прикольні листівки, шлють по мережі страхітливі картинки. Інші ж намагаються обернути ситуацію собі на благо. Для цього є спеціальні ворожіння.

По волоссю

Загадуємо питання для вищих сил і один раз проводимо по волоссю гребінцем. Краще всього для цього підійде дерев'яний гребінь. Якщо на зубцях залишилося парна кількість волосків – доля відповідає “так”, непарна – “ні”. Якщо ж волосся взагалі немає – найближчим часом не буде серйозних змін.

По кубиках

Загадуємо бажання або питання, кидаємо пару звичайних шестигранних кубики, а потім складаємо, що вийшло. Якщо число парне – відповідь позитивний, непарна – негативний.

По книзі

Книги – джерело знань. Але в п'ятницю 13-го вони можуть розкрити знання, яке не закладалося автором. Потрібно взяти будь томик (краще вибирати художню чи філософську літературу) і загадати питання. Думаючи про нього, навмання вибираємо сторінку і рядок, читаємо і намагаємося розгадати сенс послання.

Нагадаємо, найстрашніші події п'ятниці 13-го (фото).

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