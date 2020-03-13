Пятницу 13 издавна считают “черным днем” календаря, когда потоки темной энергии вызывают катастрофы и всяческие несчастья. К счастью, есть народные приметы, которые помогают уберечься от нечистой силы.

13 марта приходится именно на пятницу. Стоит отметить, что это не последнее тревожное совпадение в 2020 году. Следующая пятница 13-го числа будет больше, чем через полгода – в ноябре.

Чем страшна пятница 13-е

Если вкратце описать, что такое пятница 13-е – это день несчастий. Прежде чем защищаться от его влияния, стоит узнать, что означает эта комбинация числа и дня недели, откуда пошло поверье о его опасности. Пятница 13-е приобрела дурную славу в народе во времена Иисуса Христа. Поговаривают, что именно в этот день Сына Божьего распяли на Голгофе. А Иуда Искариот, предавший Иисуса, в Библии назван 13-м апостолом. Он же стал 13 участником Тайной вечери. Поступок Иуды описан в 13-й главе Евангелия от Иоанна. А 13-я глава книги “Апокаллипсис” в Святом писании гласит о приходе Антихриста.

История знает немало трагических событий, которые совпали с пятницей 13 числа. Эти случаи

В 56 году римский император Клавдий скончался после сильного отравления грибами, которое подстроила его собственная супруга.

В 1307 году король Франции Филипп IV приказал разогнать рыцарский орден тамплиеров, а предводителей взять под стражу, пытать и в итоге жестоко казнить.

В 1907 году большая семимачтовая шхуна "Томас Лаурсон" налетела на рифы и затонула, это была одна из крупнейших корабельных катастроф того времени.

В 1947 году — в США рухнул авиалайнер Douglas C-54. Он упал в Западной Вирджинии, и в результате авиакатастрофы погибли 50 человек.

В 1949 году в России под Новосибирском потерпел крушение пассажирский самолет Ил-12, погибли 25 человек.

В 1972 году самолет Ил-62 разбился у Нерского озера под Москвой. Авиакатастрофа стала самой крупной во всем мире, ведь в результате скончались 174 человека.

В том же году в горах Андах, что в Южной Америке, разбился самолет из Монтевидео (Аргентина) с юношеской командой по регби на борту. Выжили только 15 пассажиров.

В 1988 году группа хакеров запустила в сеть компьютерный вирус под названием Jerusalem. Самый большой ущерб он наносил, если файл запускали в пятницу, 13-е. По иронии судьбы именно в этот день случился первый случай заражения машины вирусом.

В 2012 году лайнер «Costa Concordia» разбился у берегов Италии. Судно с 4,2 тысячи пассажиров налетело на мель и затонуло, на его борту находились 4200 человек. 32 человека не пережили крушение, еще более ста человек получили травмы.

В 2015 году устроили массовые теракты в Париже. Террористы произвели несколько взрывов у стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, а затем расстреляли клиентов ресторанов и посетителей концертного зала “Батаклан”. 130 человек погибли, более 350 были ранены.

И Страстная пятница, и пятница, 13-е считаются самым плохим днем для начала новых дел, заключения брака, оформления официальных документов.

Приметы на пятницу 13-е

Согласно народным верованиям, сейчас в пятницу 13-го не стоит проводить медицинские операции – они могут обернуться сильными осложнениями. Лучше отложить путешествие или дальнюю коммандировку. Дорога всегда полна опасностей, а в пятницу 13-го и подавно.

“Черный день” – не время для крупных финансовых сделок и работы с документами. В бумаги то и дело закрадываются критические ошибки, которые грозят потерей денег и времени. Если это возможно, лучше перенести встречи с представителями власти. Опасно также брать или давать деньги в долг.

Фермерам лучше не засевать поля, огороды и не садить многолетние растения, потому что они не приживутся. Если попытаться в этот каверзный день перейти на новую работу – можно и вовсе остаться безработным. Почему бы не потерпеть до понедельника?

В пятницу 13-е нужно внимательно следить за своими деньгами, пересчитывать сдачу в магазинах, лично вручать деньги водителю или кондуктору в общественном транспорте. Иначе они легко потеряются.

Важно избегать ссор и конфликтов. Ведь в пятницу 13-е вокруг витает огромное колличество негативной энергии. И каждое грубое слово призывает злые силы. Так рядовая перепалка неминуемо перерастает в большой скандал и взаимную обиду на долгое время. Поэтому все конфликтные разговоры лучше отложить на другое время.

Что нельзя делать

В Средние века люди заметили пагубные эффекты пятницы 13-го и массово принимали меры для защиты от нечистой силы. Они старались не проводить в этот день коронации правителей, свадьбы, похороны или выступать в военный поход. А вот что любили делать, так это казнить отпетых преступников.

В древности люди заметили, что в пятницу 13-го человек сильнее обычного поддается искушениям и совершает рискованные поступки, о которых потом жалеет. В народе советуют проявить стойкость и воздержаться от воплощения импульсивных решений.

Нельзя оставлять свое жилище на произвол судьбы. Полицейские из США заметили, что в пятницу 13-го учащаются кражи и ограбления. Это отражено в сводках происшествий, но эксперты не могут дать рациональное объяснение.

В этот день не стоит:

Смотреться в зеркало перед сном

Браться за новое дело

Делать новую прическу

Ругаться, используя бранные слова, в частности: "черт" и "свинья"

Сушить зонт после дождя в открытом виде

Связываться с черными кошками (их считают предвестниками потустороннего зла)

Согласно поверьям, в этот день любая плохая примета обязательно сбудется. Например, рассыпавшаяся соль или разбитое зеркало.

Гадания на пятницу 13-е

Многие люди не верят в магическую силу “дня неприятностей” и относятся к нему с юмором и выдумывают приколы для друзей, дарят им прикольные открытки, шлют по сети пугающие картинки. Другие же пытаются обернуть ситуацию себе во благо. Для этого есть специальные гадания.

По волосам

Загадываем вопрос для высших сил и один раз проводим по волосам расческой. Лучше всего для этого подойдет деревянный гребень. Если на зубьях осталось четное количество волосков – судьба отвечает “да”, нечетное – “нет”. Если же волос вообще нет – в ближайшее время не будет серьезных перемен.

По кубикам

Загадываем желание или вопрос, бросаем пару обычных шестигранных кубика, а затем складываем, что получилось. Если число четное – ответ положительный, нечетное – отрицательный.

По книге

Книги – кладезь знаний. Но в пятницу 13-го они могут раскрыть знание, которое не закладывалось автором. Нужно взять любой томик (лучше выбирать художественную или философскую литературу) и загадать вопрос. Думая о нем, наугад выбираем страницу и строчку, читаем и стараемся разгадать смысл послания.

Напомним, самые жуткие события пятницы 13-го (фото).

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