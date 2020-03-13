Українці можуть піти у відпустку на період карантину у дітей, але без збереження заробітної плати

Для цього потрібно написати заяву і надати певні документи.

Право на відпустку на період оголошення карантину (до 3 квітня) мають наступні особи:

мати;

батько;

бабуся;

дідусь;

інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

особа, яка усиновила дитину;

особа, яка взяла під опіку дитину;

один із прийомних батьків;

один з батьків-вихователів.

Для цього потрібно надати наступні документи: довідки з навчальних закладів про карантин або ж наказ про призупинення навчального процесу. Також потрібно написати відповідну заяву.

До заяви про відпустку також потрібно додати копію свідоцтва про народження дитини та документ, який посвідчує відповідний статус працівника.

Після надання таких документів роботодавець зобов'язаний видати наказ про надання відпустки.

Якщо карантин буде продовжено, то така відпустка продовжується і надається потрібну кількість разів.

У Мінсоцполітики України також зазначили, що роботодавці за рахунок власних коштів мають право встановлювати додаткові трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Є й альтернативні варіанти для працівника і роботодавця на період оголошення карантину:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба дозволив своїм співробітникам приходити на роботу з дітьми. Він зазначив, що у відомстві облаштують спеціальне місце, де зможуть перебувати діти, поки батьки будуть працювати.

Також співробітникам МЗС дозволено працювати віддалено.

Глава МЗС додав, що діти – одна з найбільш захищених від коронавіруса груп. У цієї групи фіксується найменше число заражень.

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