З 12 березня в Україні ввели карантин через погрози коронавірусу. Пропонуємо докладну інструкцію, як вчасно виявити небезпечне захворювання і що робити, щоб отримати медичну допомогу.

Що таке коронавірус

Коронавіруси – це сімейство РНК-вмісних вірусів, яке відкрили зовсім недавно. У січні 2020 року вчені виявили 40 видів. Форма цих мікроорганізмів нагадує корону, за що вони і отримали свою назву. Коронавіруси заражають жертв особливим способом, проштовхуючи свої частинки через мембрану. При цьому клітини самі беруть приманку всередину і не особливо захищаються. З-за цього коронавірусом легко заразитися.

Зараз всьому світу загрожує епідемія інфекції під назвою COVID-19. Це новий тип пневмонії, який викликає коронавірус SARS-CoV-2 (він же – 2019-nCoV). Вперше він з'явився в Китаї, саме там зараз більшість заражених. Станом на 13 березня спалаху зафіксовані в 111 країнах, всього 51 753 випадку. З них 68 324 пацієнта вилікувалися, а 4 720 померли. В Україні померла 71-річна пенсіонерка з Житомирської області.

Китайський коронавірус особливо небезпечний великим інкубаційним періодом. Він може тривати до 20 днів і протікати без яких-небудь симптомів. Весь цей час людина заражає оточуючих повітряно-крапельним або повітряно-пиловим шляхом.

Згідно зі статистикою, найчастіше від коронавіруса гинуть люди старшого віку. У пацієнтів старше 80 років шанс не пережити інфекцію становить 15%. Смертельні ускладнення також виникають у хворих з астмою, діабетом або серцево-судинними недугами.

Як проявляється COVID-19 у людей

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та українського Моз, нове захворювання має ті ж симптоми, що і більшість респіраторних інфекцій:

підвищена температура;

кашель (як сухий, так і вологий);

важке дихання;

загальне нездужання, слабкість, стомлюваність;

закладеність носа.

У рідкісних випадках спостерігається озноб, діарея, нудота або почервоніння очей (кон'юнктивіт).

Що робити, якщо є симптоми

Першим ділом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Краще заздалегідь проконсультуватися по телефону або зв'язатися через месенджер. Номер доктора записаний в медичній декларації. Якщо він вирішить, що ситуація серйозна – вишле спеціально обладнану карету “швидкої допомоги”. Останню можна викликати і самостійно.

Якщо ви досі не підписали договір з лікарем, можна зателефонувати на “гарячу лінію” Національної служби здоров'я, телефон – 1677. Свої служби підтримки запущені у багатьох регіонах України. У Житомирській області телефонуйте за номером 068 982 47 81, у Чернівецькій – 066 084 93 13.

У Києві відкрили гарячу лінію "Порада лікаря по телефону". Телефонуйте безкоштовно 15-83 зі стаціонарного або мобільного – 044 235 01 01 за тарифами оператора. У Кабміні працює служба за номером: 15-45.

В Україні медики будуть перевіряти пацієнтів на коронавірус у відповідності з рекомендаціями ВООЗ. Лікар слід призначеному алгоритмом і вирішує, чи потрібно хворому здавати аналізи на наявність COVID-19. Тестування проводять вірусологи лабораторії при Центрі громадського здоров'я. Тест показує результати приблизно через шість годин після здачі. Якщо він виявиться позитивним – лікар розповість, що потрібно робити, і призначить лікування.

Купити систему для виявлення коронавіруса самостійно поки не можна. Однак в Україну вже привезли п'ять тисяч експрес-тестів. Їх передали до семи лікарень Києва. Специфічного лікування і вакцини поки теж немає.

Пам'ятайте, що ви можете легко заразити інших людей. При найменших симптомах респіраторного захворювання залишайтеся вдома, самоизолируйтесь на два тижні, але не намагайтеся лікуватися самостійно. Якщо ж потрібно кудись вийти – користуйтеся медичними масками. Як пояснюють медики, вони захищають не носія, а оточуючих.

Як не захворіти коронавірусом

Експерти ВООЗ склали пам'ятку, як знизити ризик зараження COVID-19:

утриматися від поїздок за кордон, особливо в країни, де зафіксували випадки інфекції;

не контактувати з людьми, у яких спостерігаються симптоми інфекційного захворювання (не цілуватися, не тиснути руки, не їсти з одного посуду і т. д.);

не відвідувати масові заходи, місця скупчення людей;

ретельно та регулярно мити руки з милом, використовувати антисептичні засоби;

триматися подалі від тварин, навіть кішок і собак – вони теж потенційні носії коронавіруса;

кашляючи або чхаючи, прикривайте рот і ніс згином ліктя, користуйтеся серветками;

їсти тільки термічно оброблені продукти, особливо м'ясо;

не замовляти товари на “Алиэкспресс” або інших сервісах (медики кажуть, що це безпечно, але краще поберегтися);

викидати використані маски;

прибирати вдома, дезінфікуваит всі поверхні, провітрювати.

Що точно не захищає від коронавірусу

Обробка тіла "хлоркою" або спиртом.

Вживання часнику.

Миття рук з дитячої сечею.

Використання кунжутного масла при збиранні.

Вакцина від пневмонії.

Прийняття антибіотиків.

Промивання носа сольовим розчином.



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