Відомий український психолог Наталія Холоденко, яка поверталася зі США в Україну, розповіла, як ця країна переживає коронавірус
Її відеорозповідь з'явився в телеграм-каналі «Особливе з Соломією», передає Politeka.
За словами Наталії, в Штатах людям дуже тверезо повідомляють про небезпеку, завчасно закрили всі навчальні заклади, співробітників великих компаній, таких як Google, Apple і Facebook, перевели на дистанційну роботу.
У супермаркетах бувають «напружені моменти». Люди запасаються продуктами і речами першої необхідності. Особливим попитом користуються туалетний папір, вода, яйця.
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Місцева влада постійно акцентує увагу американців на необхідності дотримуватися гігієни, мити руки. Багато носять на сумках дезинсектори з гелем, яким покривають руки раз у півгодини, щоб убезпечити себе від зараження.
Незважаючи на карантин, в штаті, де перебувала українка, працювали бібліотеки, кафе і ресторани, і паніки як такої немає. Про те, що обмеження все ж таки подіяли на людей, свідчать практично пусті стійки реєстрації в аеропорту.
Наталія зазначила, що її рейс із США до Німеччини вже тричі переносили, а одна з компаній-авіаперевізників взагалі скасувала 30% польотів.
«Треба сидіти вдома і зараз обмежити всі подорожі, тому що можна просто не повернутися додому нормально», – каже Холоденко.
Співвітчизникам, які місця собі не знаходять через страх перед коронавірусом, психолог дала кілька корисних порад:
«Всім пропоную не навантажувати свій мозок негативними новинами, постійно про це не думати, тому що цим стресом ми теж напружуємо свій імунітет і знижуємо його. Давайте зберігати гарний настрій і мити ручки!».
Раніше ми писали про те, що в Україні зафіксована перша смерть від коронавіруса. Жертвою інфекції стала 71-річна пенсіонерка з Радомишля.
Нагадаємо, названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус.
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